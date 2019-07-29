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08 июля 2019

Ангола проведет открытый тендер на две алмазные концессии

Сегодня
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Правительство Анголы намерено провести открытый тендер на две алмазные концессии в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда, сообщают средства массовой информации.
Macauhub процитировало министра минеральных ресурсов и нефти Диамантино де Азеведо (Diamantino de Azevedo), который заявил, что открытые тендеры также будут проводиться для концессий железа и фосфата.
Концессия железа находится в провинции Северная Кванза, а две фосфатные концессии находятся в провинциях Кабинда и Заир.
Азеведо также сказал, что с De Beers продолжаются переговоры по поводу добычи алмазов в стране.
Срок действия лицензий De Beers на кимберлитовый кластер Мулепе-1 (Mulepe) истек в 2012 году.
Обширная программа геологоразведочных работ на концессии Лунда Северо-Восток (Lunda NE) с 2005 года по 2012 год привела к открытию 118 кимберлитовых трубок.
Из них 75 были протестированы на содержание алмазов, что привело к оценке ресурсов и концептуальному исследованию месторождения Мулепе-1. По итогам исследования был сделан вывод о том, что отдельное месторождение не является экономически выгодным.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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