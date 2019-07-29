Lucapa добыла алмаз весом 64 карата в Лесото

Алмазная компания Lucapa добыла алмаз весом 64 карата на принадлежащем фирме на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Wetherall) сказал, что драгоценный камень типа IIa цвета D считается лучшим алмазом, добытым на сегодняшний день на руднике Мотаэ.«Добыча этого исключительного драгоценного камня массой 64 карата также является отличным началом нашей горнодобывающей кампании в зонах с более высокой маржей в южной части Мотае», - сказал он.В мае прошлого года Lucapa добыла камень ювелирного качества весом 126 каратов на шахте Мотаэ.Алмаз является крупнейшим камнем, добытым на Мотаэ, с момента начала коммерческого производства в январе этого года, а также крупнейшим алмазом ювелирного качества, когда-либо произведенным на шахте.Кимберлитовый рудник Мотаэ производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год расположен в 5 км от рудника Летсенг (Letseng), на котором добываются самые дорогие алмазы в долларах за карат.