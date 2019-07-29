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08 июля 2019

Lucapa добыла алмаз весом 64 карата в Лесото

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news_02072018_lucapa.pngАлмазная компания Lucapa добыла алмаз весом 64 карата на принадлежащем фирме на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.
Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Wetherall) сказал, что драгоценный камень типа IIa цвета D считается лучшим алмазом, добытым на сегодняшний день на руднике Мотаэ.
«Добыча этого исключительного драгоценного камня массой 64 карата также является отличным началом нашей горнодобывающей кампании в зонах с более высокой маржей в южной части Мотае», - сказал он.
В мае прошлого года Lucapa добыла камень ювелирного качества весом 126 каратов на шахте Мотаэ.
Алмаз является крупнейшим камнем, добытым на Мотаэ, с момента начала коммерческого производства в январе этого года, а также крупнейшим алмазом ювелирного качества, когда-либо произведенным на шахте.
Кимберлитовый рудник Мотаэ производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год расположен в 5 км от рудника Летсенг (Letseng), на котором добываются самые дорогие алмазы в долларах за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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