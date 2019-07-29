GIA предоставляет стипендии для тех, кто заинтересован в алмазной промышленности

На прошлой неделе Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) объявил, что предлагает стипендии на сумму 2 миллиона долларов для людей, которые хотят связать свою жизнь с ювелирной промышленностью. Стипендии предоставляются студентам, которые будут посещать занятия в 2020 году, сообщает Idex Online.«Стипендии являются важной частью нашей миссии по обеспечению доверия общественности к драгоценным камням и ювелирным изделиям, а также нашей целью обучения следующего поколения профессионалов отрасли, - привело агентство слова Дункана Пэйя (Duncan Pay), вице-президента GIA и главного научного сотрудника. - Благодаря нашим профессиональным полномочиям, карьерным услугам и ученикам выпускники GIA обречены на успех».Заявки принимаются до 30 сентября 2019 года.