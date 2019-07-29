Лже-принцесса ЮАР подменила украшения на бульонные кубики в парижском бутике - СМИ

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Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

Вчера

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Лже-принцесса ЮАР подменила украшения на бульонные кубики в парижском бутике - СМИ

Сегодня
Новости

Женщина, притворившаяся принцессой Объединенных Арабских Эмиратов, на прошлой неделе вынесла из парижского бутика на улице Сен-Оноре украшения на 1,3 млн евро. Ей удалось совершить кражу, поместив в коробки из под ювелирных изделий бульонные кубики Магги, об этом сообщает агентство LCI. 

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Фото: Ermel


Ювелирный дом Ermel, расположенный в первом округе Парижа, на следующий же день обратился в полицию. По делу начато расследование. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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