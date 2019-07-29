Зимбабве ослабляет контроль над алмазным и платиновым секторами, готовясь к новому закону о расширении прав местного населения

Зимбабве, наконец, решила разрешить иностранным инвесторам приобретать контрольные пакеты акций в компаниях алмазного и платинового секторов.«Правительство внесло поправки и дополнения в закон о расширении прав местного населения - платина и алмазы теперь исключены из списка резервов, и владение акциями будет зависеть от переговоров с инвесторами», - заявил министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube), представляя дополнительный бюджет в прошлый четверг.В 2008 году в Зимбабве был принят закон о полномочиях, который вынудил иностранные компании, включая производство на рудниках, сдать не менее 51% акций своего бизнеса, который они ведут в Зимбабве, местному населению.По словам Нкубе, закон о расширении экономических прав местного населения будет отменен и заменен законом об экономических полномочиях, который будет соответствовать нынешней политике страны - «Зимбабве открыта для бизнеса».