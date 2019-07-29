Зимбабве ослабляет контроль над алмазным и платиновым секторами, готовясь к новому закону о расширении прав местного населения

Эксклюзив

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

Сегодня

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Зимбабве ослабляет контроль над алмазным и платиновым секторами, готовясь к новому закону о расширении прав местного населения

Сегодня
Новости

zimbabwe_flag.pngЗимбабве, наконец, решила разрешить иностранным инвесторам приобретать контрольные пакеты акций в компаниях алмазного и платинового секторов.
«Правительство внесло поправки и дополнения в закон о расширении прав местного населения - платина и алмазы теперь исключены из списка резервов, и владение акциями будет зависеть от переговоров с инвесторами», - заявил министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube), представляя дополнительный бюджет в прошлый четверг.
В 2008 году в Зимбабве был принят закон о полномочиях, который вынудил иностранные компании, включая производство на рудниках, сдать не менее 51% акций своего бизнеса, который они ведут в Зимбабве, местному населению.
По словам Нкубе, закон о расширении экономических прав местного населения будет отменен и заменен законом об экономических полномочиях, который будет соответствовать нынешней политике страны - «Зимбабве открыта для бизнеса».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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