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08 июля 2019

BlueRock модернизирует схему дробления на шахте в Южной Африке

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bluerockdiamonds_logo.pngBlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Kareevlei в Южной Африке, завершила модернизацию дробильной установки, которая включает в себя установку более крупной конусной дробилки.
В заявлении говорится, что схема дробления была модернизирована и перенастроена таким образом, чтобы справляться с ожидаемым увеличением потока материала.
Существующая конусная дробилка будет продолжать работать по мере увеличения объема переработки на новой дробилке, чтобы поддерживать производство и создавать запасы измельченной руды в соответствии с планом работы компании.
«Мы воспользовались возможностью внести ряд улучшений в перерабатывающий завод в период остановки дробилки и уверены, что эти улучшения окажут желаемый эффект в достижении целевого уровня производства во второй половине года», - сказал исполнительный председатель компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Однако Хьюстон также заявил, что прогноз по объему производства BlueRock за год остался на уровне 280 000 - 335 000 тонн.
Он добавил, что компания пересмотрит свой план добычи после конца третьего квартала после того, как переконфигурированная установка будет работать в течение двух месяцев.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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