Холли Уэш избрана новым председателем JA - СМИ

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Ассоциация ювелиров Америки Jewellers of America (JA) избрала Холли Уэш (Holly Wesche) своим председателем совета директоров, сообщает Idex Online.

Холли в настоящее время является владельцем компании Wesche Jewellers, которая находится в Мельбурне, штат Флорида.

«Холли Уеш уже внесла огромный вклад в работу нашего Совета, - привело агентство слова президента и исполнительного директора JA Дэвида Бонапарта (David Bonaparte). - Она - блестящая деловая женщина, чья страсть к JA глубоко укоренилась. Мы с нетерпением ждем ее лидерства, поскольку она помогает вести нашу ассоциацию вперед».

Будучи выпускницей Геммологического института Америки, Холли Уэш стала ювелиром и продолжила семейную традицию. Она имеет большой опыт работы в ювелирной отрасли, включая посты президента Ассоциации ювелиров Флориды, спикера Фонда образования ювелиров, вице-председателя ведущих ювелиров мира.

«Работа с JA была приоритетом для моей семьи в течение нескольких поколений, - привело агентство слова Холли Уэш. - Для меня большая честь быть частью ассоциации и выполнять обязанности председателя в это захватывающее время перемен в нашей отрасли».



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург