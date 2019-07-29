Эксклюзив

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

Сегодня

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Прибыль Rio Tinto от продажи алмазов в первом полугодии 2019 года снизилась на 16%

Сегодня
Новости

news_06072018_riotinto.pngRio Tinto опубликовала финансовые результаты, в которых указывается, что прибыль алмазного бизнеса фирмы в первом полугодии 2019 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.  
В Rio Tinto сообщили, что снижение прибыли произошло из-за снижения цен на алмазы, а также общего сокращения добычи на совместном алмазном производстве компании на руднике Даявик (Diavik) в Канаде и на полностью принадлежащем фирме руднике Аргайл (Argyle) в Австралии. В течение первого полугодия 2019 года валовая прибыль Rio Tinto от алмазного бизнеса составила $271 млн, что на 16% ниже валовой прибыли в $321 млн в первом полугодии 2018 года. 
EBITDA за период составила $69 млн, что почти вдвое превышает $132 млн, которые компания получила в 2018 году. Rio Tinto зафиксировала убыток в размере $5 млн в первом полугодии 2019 года по сравнению с чистой прибылью в размере $55 млн за тот же период в 2018 году. 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 22% в первом полугодии 2019 года с базовой EBITDA в размере $10,3 млрд, а рентабельность по EBITDA составила 47%. Также в компании заявили, что вернет акционерам сумму в $3,5 млрд с промежуточными дивидендами в $2,5 млрд и специальными дивидендами в $1 млрд. 
Rio Tinto сообщила, что ее производственные показатели на весь год для алмазного сектора не изменились, и компания намерена добыть 15-17 млн ​​каратов в 2019 году.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished