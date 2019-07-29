Прибыль Rio Tinto от продажи алмазов в первом полугодии 2019 года снизилась на 16%

В Rio Tinto сообщили, что снижение прибыли произошло из-за снижения цен на алмазы, а также общего сокращения добычи на совместном алмазном производстве компании на руднике Даявик (Diavik) в Канаде и на полностью принадлежащем фирме руднике Аргайл (Argyle) в Австралии. В течение первого полугодия 2019 года валовая прибыль Rio Tinto от алмазного бизнеса составила $271 млн, что на 16% ниже валовой прибыли в $321 млн в первом полугодии 2018 года.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 22% в первом полугодии 2019 года с базовой EBITDA в размере $10,3 млрд, а рентабельность по EBITDA составила 47%. Также в компании заявили, что вернет акционерам сумму в $3,5 млрд с промежуточными дивидендами в $2,5 млрд и специальными дивидендами в $1 млрд.
Rio Tinto сообщила, что ее производственные показатели на весь год для алмазного сектора не изменились, и компания намерена добыть 15-17 млн каратов в 2019 году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished