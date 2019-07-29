Прибыль Rio Tinto от продажи алмазов в первом полугодии 2019 года снизилась на 16%

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Rio Tinto опубликовала финансовые результаты, в которых указывается, что прибыль алмазного бизнеса фирмы в первом полугодии 2019 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

В Rio Tinto сообщили, что снижение прибыли произошло из-за снижения цен на алмазы, а также общего сокращения добычи на совместном алмазном производстве компании на руднике Даявик (Diavik) в Канаде и на полностью принадлежащем фирме руднике Аргайл (Argyle) в Австралии. В течение первого полугодия 2019 года валовая прибыль Rio Tinto от алмазного бизнеса составила $271 млн, что на 16% ниже валовой прибыли в $321 млн в первом полугодии 2018 года. Rio Tinto опубликовала финансовые результаты, в которых указывается, что прибыль алмазного бизнеса фирмы в первом полугодии 2019 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.В Rio Tinto сообщили, что снижение прибыли произошло из-за снижения цен на алмазы, а также общего сокращения добычи на совместном алмазном производстве компании на руднике Даявик (Diavik) в Канаде и на полностью принадлежащем фирме руднике Аргайл (Argyle) в Австралии. В течение первого полугодия 2019 года валовая прибыль Rio Tinto от алмазного бизнеса составила $271 млн, что на 16% ниже валовой прибыли в $321 млн в первом полугодии 2018 года.

EBITDA за период составила $69 млн, что почти вдвое превышает $132 млн, которые компания получила в 2018 году. Rio Tinto зафиксировала убыток в размере $5 млн в первом полугодии 2019 года по сравнению с чистой прибылью в размере $55 млн за тот же период в 2018 году.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 22% в первом полугодии 2019 года с базовой EBITDA в размере $10,3 млрд, а рентабельность по EBITDA составила 47%. Также в компании заявили, что вернет акционерам сумму в $3,5 млрд с промежуточными дивидендами в $2,5 млрд и специальными дивидендами в $1 млрд.

Rio Tinto сообщила, что ее производственные показатели на весь год для алмазного сектора не изменились, и компания намерена добыть 15-17 млн ​​каратов в 2019 году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished