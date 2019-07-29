АЛРОСА ожидает роста цен на бриллианты в течение семи лет - СМИ

В течение семи лет предложение на алмазном рынке снизится на 10%, что составляет около 15 млн каратов, тем самым способствуя росту цен на бриллианты. Об этом сообщил в своем интервью «Ведомостям» президент АЛРОСА Сергей Иванов.«Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1–2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти. Хотя из-за торговых войн США и Китая рост потребления ювелирных украшений может замедлиться, – сказал он. - В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, то есть более 10%».В сообщении также говорится, что цены на камни массой более 5 каратов растут с 1978 года.Иванов отметил, что, в частности, на розовые бриллианты цены за последние 10 лет выросли на 300%.Истощение шахт также будет способствовать сокращению количества природных камней на рынке, добавил Иванов.