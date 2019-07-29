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Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

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«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

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Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

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15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

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Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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01 июля 2019

АЛРОСА ожидает роста цен на бриллианты в течение семи лет - СМИ

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Новости

alrosa_logo.jpgВ течение семи лет предложение на алмазном рынке снизится на 10%, что составляет около 15 млн каратов, тем самым способствуя росту цен на бриллианты. Об этом сообщил в своем интервью «Ведомостям» президент АЛРОСА Сергей Иванов. 
«Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1–2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти. Хотя из-за торговых войн США и Китая рост потребления ювелирных украшений может замедлиться, – сказал он.  - В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, то есть более 10%».
В сообщении также говорится, что цены на камни массой более 5 каратов растут с 1978 года. 
Иванов отметил, что, в частности, на розовые бриллианты цены за последние 10 лет выросли на 300%.
Истощение шахт также будет способствовать сокращению количества природных камней на рынке, добавил Иванов. 


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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