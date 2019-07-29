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01 июля 2019

Цены на розовые бриллианты выросли больше, чем на синие и желтые во втором квартале 2019 года

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Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил результаты индекса цен на фантазийные цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index, FCDI). Он указывает на снижение общих цен на цветные бриллианты во втором квартале 2019 года на 0,1%. Цены на розовые бриллианты продолжали расти, в то время как цены на синие и желтые снизились. 

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      Фото: FCRF


Согласно данным FCRF, во втором квартале 2019 года цены на розовые камни продемонстрировали рост на 0,4% по сравнению со снижением во втором квартале 2018 года на 0,5%. Категория розовых камней по-прежнему опережает все остальные категории, показав рост на 0,4%. Цены на все камни ярко-розового (Fancy Vivid Pinks) цвета выросли на 1,3%, причем ярко-розовые бриллианты весом 2 и 3 карата показали рост во втором квартале 2019 года, увеличившись на 2,8% и 2,6% соответственно. Тем не менее розовые бриллианты весом 1 и 1,5 карата продемонстрировали снижение цены на 0,7% и 0,2% соответственно. 
Желтые камни продемонстрировали снижение на 0,8% по сравнению с ростом на 0,2% во втором квартале 2018 года. Цены на желтые кристаллы снизились в целом на 0,8% в этом квартале в основном под влиянием камней весом 1-3 карата, а самый резкий спад в 2,7% наблюдался в категории бриллиантов массой 1 карат. Тем не менее в категории желтых камней (Fancy Yellow) весом 8 каратов был отмечен неожиданный рост на 2,1% по сравнению со снижением на 4,8% в 1 квартале 2019 года. Голубые камни показали снижение на 0,3% во 2 квартале 2019 года по сравнению с увеличением на 1,5% в том же квартале в 2018 году. Цены на голубые бриллианты снизились в целом на 0,3%, в основном из-за снижения на 0,9% в весовой категории в 8-10 каратов. Все голубые бриллианты весом 1-3 карата продемонстрировали явное увеличение цен на 2,3% в категории 1,5 карата во всех уровнях насыщенности. Наибольший рост на 4,8% наблюдается в  категории ярко-голубых камней (Fancy Vivid Blue) весом 1,5 карата.
Член совета директоров FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) сказал: «Недавнее снижение цен на белые бриллианты создало общий негативный  эффект для всей отрасли. Это, вероятно, причина, по которой мы также стали свидетелями снижения индекса цен на фантазийные цветные бриллианты на 0,1%. Определенно хорошее время, чтобы покупать сейчас ... ».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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