Всемирный совет по золоту: мировой спрос на золото в I полугодии вырос на 8%

В последнем отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) говорится, что мировой спрос на золото вырос до 1 123 тонн во втором квартале 2019 года, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечая рост ключевых факторов, таких как продолжающиеся покупки в центральном банке и устойчивый рост биржевых фондов, обеспеченных золотом, WGC указывает, что вместе с первым кварталом года спрос на золото вырос до 2 181,7 тонн в первые шесть месяцев 2019 года, что показывает рост на 8% по сравнению с первым полугодием прошлого года.Согласно отчету Совета, центральные банки закупили 224,4 тонны золота во втором квартале 2019 года, увеличив объем закупок в первом полугодии до 374,1 тонн. Активы обеспеченных золотом биржевых фондов выросли на 67,2 тонн во втором квартале до шестилетнего максимума в 2 548 тонн.Восстановление на ювелирном рынке Индии способствовало росту спроса во втором квартале на 12%, до 168,8 тонны. Инвестиции в слитки и монеты во втором квартале упали на 12%, до 218,6 тонны.Незначительные результаты первого квартала привели к тому, что итоги в первом полугодии достигли шестилетнего минимума в 476,9 тонны. Падение на 29% в годовом исчислении в Китае больше всего повлияло на снижение спроса на золото во втором квартале.Предложение золота выросло на 6% во втором квартале, до 1186,7 тонны, что составляет 882,6 тонны по добыче золота во втором квартале и скачок на 9% в сфере переработки золота, до 314,6 тонны. Этому способствовало резкое повышение цен на золото в июне, что привело к росту предложения.В целом за первое полугодие поставки достигли 2 323,9 тонны - самого высокого уровня с 2016 года. Цены на золото достигли многолетних максимумов: цена на золото в июне выросла, составив $1 400 за унцию впервые с 2013 года. Повышение цены в некоторых других валютах было еще более выраженным. Среди факторов, вызвавших такой спрос, были ожидания более низких процентных ставок, политическая неопределенность и крупные покупки центрального банка.Алистер Хьюитт (Alistair Hewitt), глава отдела анализа рынка во Всемирном совете по золоту, прокомментировал: «Июнь был позитивным месяцем для роста спроса на золото. Цена вырвалась из многолетнего торгового диапазона, достигнув максимума в шесть с половиной лет, а управляемые золотом активы биржевых фондов выросли на 15% - самое большое ежемесячное увеличение с 2012 года. Во втором полугодии мы считаем, что факторы, лежащие в основе притока биржевых фондов и покупок центрального банка, в том числе ослабление денежно-кредитной политики и геополитическая неопределенность, сохранятся. Потребительский спрос, однако, может быть немного слабым, поскольку люди адаптируются к более высокому уровню цен».