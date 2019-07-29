Star Diamond объявила неаудированные результаты операционной деятельности к 1 июля

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

Star Diamond объявила неаудированные результаты операционной деятельности к 1 июля

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star_diamond_logo.pngStar Diamond Corporation объявила неаудированные результаты операционной деятельности за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.
Компания зарегистрировала чистый убыток в размере $1,5 млн или $0,00 (базового и разводненного убытка) на обыкновенную акцию по сравнению с чистым убытком в $1,8 млн или $0,00 на акцию за тот же период в 2018 году. Убыток в отчетном квартале был связан с затратами на проведение операций, геологоразведки, а также расходов на оценку ресурсов.
За шесть месяцев, истекших 30 июня, Star Diamond  зарегистрировала чистый убыток в размере $2,4 млн или $0,01 на обыкновенную акцию по сравнению с чистым убытком в размере $2,5 млн или $0,01 на акцию за тот же период в 2018 году.
Убыток за шесть месяцев, истекших 30 июня 2019 и 2018 гг., был в основном обусловлен текущими затратами на проведение операций, геологоразведки, а также расходов на оценку ресурсов, превышающими процентные и прочие доходы.
Расходы на разведку и оценку за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, были в основном связаны с геологическими и металлургическими исследованиями и испытательными работами по проекту Стар-Орион Саус  (Star – Orion South Diamond Project)., а также с другими связанными с ним расходами.
По состоянию на 30 июля 2019 года, Star Diamond располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $3,9 млн.
Star Diamond Corporation - канадская компания, специализирующаяся на разведке и разработке алмазных месторождений в канадской провинции Саскачеван.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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