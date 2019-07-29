Star Diamond объявила неаудированные результаты операционной деятельности к 1 июля

Star Diamond Corporation объявила неаудированные результаты операционной деятельности за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.Компания зарегистрировала чистый убыток в размере $1,5 млн или $0,00 (базового и разводненного убытка) на обыкновенную акцию по сравнению с чистым убытком в $1,8 млн или $0,00 на акцию за тот же период в 2018 году. Убыток в отчетном квартале был связан с затратами на проведение операций, геологоразведки, а также расходов на оценку ресурсов.За шесть месяцев, истекших 30 июня, Star Diamond зарегистрировала чистый убыток в размере $2,4 млн или $0,01 на обыкновенную акцию по сравнению с чистым убытком в размере $2,5 млн или $0,01 на акцию за тот же период в 2018 году.Убыток за шесть месяцев, истекших 30 июня 2019 и 2018 гг., был в основном обусловлен текущими затратами на проведение операций, геологоразведки, а также расходов на оценку ресурсов, превышающими процентные и прочие доходы.Расходы на разведку и оценку за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, были в основном связаны с геологическими и металлургическими исследованиями и испытательными работами по проекту Стар-Орион Саус (Star – Orion South Diamond Project)., а также с другими связанными с ним расходами.По состоянию на 30 июля 2019 года, Star Diamond располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $3,9 млн.Star Diamond Corporation - канадская компания, специализирующаяся на разведке и разработке алмазных месторождений в канадской провинции Саскачеван.