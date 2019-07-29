AGD Diamonds дала имена своим трем крупным алмазам

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

AGD Diamonds дала имена своим трем крупным алмазам

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agd_diamonds_logo_news.pngAGD Diamonds сообщила, что присвоила имена сразу трем крупным алмазам, добытым в период с мая по июль 2019 года на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.
Крупнейший добытый на территории Европы уникальный алмаз весом 222,09 карата получил имя «Владимир Гриб» в честь бывшего главного геолога AGD Владимира Павловича Гриба – выдающегося геологоразведчика и первопроходца. Камень был добыт 4 мая. 
3 мая компания добыла камень массой 127,34 карата, которому было присвоено имя «Елисей Веричев» в честь заслуженного ветерана AGD, первооткрывателя месторождений им. М. В. Ломоносова и им. В. Гриба Елисея Михайловича Веричева.
Кристаллу весом 212,53 карата, который AGD Diamonds добыла 18 июля, было присвоено имя «Лев Ровнин» в честь экс-министра геологии РСФСР Льва Ивановича Ровнина, на протяжении десятилетий курировавшего процессы открытия и подготовки к промышленному освоению Архангельской алмазоносной провинции.
Компания приняла решение о присвоении имен уникальным алмазам с тем, чтобы увековечить факт их добычи и почтить память выдающихся людей России.
Уже девять алмазов компании получили свои имена.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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