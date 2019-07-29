AGD Diamonds дала имена своим трем крупным алмазам

AGD Diamonds сообщила, что присвоила имена сразу трем крупным алмазам, добытым в период с мая по июль 2019 года на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.Крупнейший добытый на территории Европы уникальный алмаз весом 222,09 карата получил имя «Владимир Гриб» в честь бывшего главного геолога AGD Владимира Павловича Гриба – выдающегося геологоразведчика и первопроходца. Камень был добыт 4 мая.3 мая компания добыла камень массой 127,34 карата, которому было присвоено имя «Елисей Веричев» в честь заслуженного ветерана AGD, первооткрывателя месторождений им. М. В. Ломоносова и им. В. Гриба Елисея Михайловича Веричева.Кристаллу весом 212,53 карата, который AGD Diamonds добыла 18 июля, было присвоено имя «Лев Ровнин» в честь экс-министра геологии РСФСР Льва Ивановича Ровнина, на протяжении десятилетий курировавшего процессы открытия и подготовки к промышленному освоению Архангельской алмазоносной провинции.Компания приняла решение о присвоении имен уникальным алмазам с тем, чтобы увековечить факт их добычи и почтить память выдающихся людей России.Уже девять алмазов компании получили свои имена.