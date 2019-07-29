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Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

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01 июля 2019

Petra озвучивает результаты в отношении недавних показателей цены акций

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petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds объявила, что представила операционные результаты за 2019 финансовый год. Компания улучшила показатели по безопасности, добыла 3,87 млн тонн каратов в соответствии с планом и снизила капитальные затраты до $81,7 млн по сравнению с $129,6 млн в 2018 финансовом году.
Во второй половине года Petra получила $17 миллионов свободного денежного потока, выплатив проценты по облигациям ($23,6 миллиона) и выплатив $20 миллионов по кредиту.
«Другими словами, операционный свободный денежный поток за вторую половину 2019 финансового года составил более 60 миллионов долларов. Это значительное достижение, учитывая сложную рыночную ситуацию с алмазами», - говорится в сообщении.
Компания также представила обновленную информацию по Проекту на 2022 год, инициативе, которая определит и будет способствовать повышению эффективности и улучшению всех аспектов бизнеса, чтобы позволить компании достичь первоначальной цели в виде свободного денежного потока в размере 150-200 миллионов долларов в течение трехлетнего периода.
Ричард Даффи (Richard Duffy), генеральный директор Petra Diamonds, сказал: «Мы выполняем наши планы и выполняем планы по бюджету, а также запускаем проект на 2022 год. Мы ожидаем, что это обеспечит значительный прирост денежных потоков в течение следующих трех лет, еще больше улучшит нашу позицию по чистому долгу и обеспечит нам будущие варианты роста».
Petra сконцентрируется на увеличении денежных потоков и сокращении чистого долга, чтобы обеспечить возможность рефинансирования облигаций.
«Таким образом, первоначальная цель чистого свободного денежного потока в размере $150–200 млн в 2020–2022 годах имеет потенциал в плане дополнительного генерирования денежных средств в результате повышения цен на алмазное сырье, ослабления курса ранда сверх указанных выше предположений и продолжающейся добычи исключительных алмазов на руднике Куллинан (Cullinan)», - сказали в компании.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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