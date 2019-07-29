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01 июля 2019

Ораньемунд, Намибия, намерен остановить алмазную зависимость

Сегодня
Новости

Ораньемунд, который находится в Намибии, намерен диверсифицировать свой бизнес и экономику, чтобы остановить зависимость от алмазов, сообщает Namibian.
План диверсификации будет осуществляться с помощью Omdis, агентства, нанятого городом для содействия экономическому развитию.
Агентство сообщает, что в соответствии с планом преобразований к 2030 году местные жители будут заниматься другими видами деятельности, помимо добычи полезных ископаемых.
Рета Ван дер Шиф (Retha Van der Schyf), директор Omdis, представила план диверсификации, в котором говорилось, что город сосредоточится на туризме, сельском хозяйстве, переработке сельскохозяйственной продукции и возобновляемых источниках энергии.
Согласно плану, трансформация будет проходить в три этапа.
На первом этапе будет осуществлена ​​передача муниципальных услуг, жилой и коммерческой недвижимости. Второй этап будет посвящен социально-экономическому развитию, такому как обеспечение долгосрочной водохозяйственной стратегии города, а также открытию образовательных и медицинских учреждений. Третий этап будет сосредоточен на жизнеобеспечении города после закрытия шахты.
По данным агентства, 2030 год был выбран не случайно. В 2030 году горная добыча на сухопутной территории страны подойдет к завершению, и производство перейдет на морские месторождения. Преобразование города может занять до 15 лет.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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