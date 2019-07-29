Newfield утвердила финансирование шахты Тонго в Сьерра-Леоне

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Newfield Resources утвердила окончательное инвестиционное решение для своего алмазного рудника Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, сообщает mining-technology.com.Компания приступит к подземным взрывным работам в течение нескольких недель, а добыча алмазов начнется через год после первых взрывных работ.«В соответствии с недавно завершенным графиком разработки Tongo мы ожидаем, что первые алмазы будут добыты через 12 месяцев после проведения первых взрывных работ», - привело агентство слова исполнительного директора Newfield Resources Карла Смитсона (Karl Smithson).Для финансирования операций компания заключила два обязательных соглашения на общую сумму 30,5 млн долларов.На руднике Тонго содержатся предполагаемые и выявленные ресурсы алмазов в объеме 7,4 млн каратов, соответствующие требованиям JORC, из которых 1,1 млн каратов классифицированы как вероятный запас.