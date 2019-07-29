Newfield утвердила финансирование шахты Тонго в Сьерра-Леоне

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Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

Newfield утвердила финансирование шахты Тонго в Сьерра-Леоне

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Новости

newfield_resources_logo.pngNewfield Resources утвердила окончательное инвестиционное решение для своего алмазного рудника Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, сообщает mining-technology.com.
Компания приступит к подземным взрывным работам в течение нескольких недель, а добыча алмазов начнется через год после первых взрывных работ.
«В соответствии с недавно завершенным графиком разработки Tongo мы ожидаем, что первые  алмазы будут добыты через 12 месяцев после проведения первых взрывных работ», - привело агентство слова исполнительного директора Newfield Resources Карла Смитсона (Karl Smithson).
Для финансирования операций компания заключила два обязательных соглашения на общую сумму 30,5 млн долларов.
На руднике Тонго содержатся предполагаемые и выявленные ресурсы алмазов в объеме 7,4 млн каратов, соответствующие требованиям JORC, из которых 1,1 млн каратов классифицированы как вероятный запас.


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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