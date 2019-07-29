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29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

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Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

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«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

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Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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01 июля 2019

GJC добивается отмены ввозной пошлины на золото от правительства Индии

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logo_gjc.pngВсеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) добился немедленной отмены ввозной пошлины на золото - основное сырье для ювелирного бизнеса - с 12,5% до 10% и немедленной реализации комплексной политики в отношении золота, чтобы спасти бизнес в области драгоценных камней и ювелирных изделий и рабочие места 5,5 млн человек, занятых в бизнесе, а также средства к существованию их семей.
GJC также призвал правительство немедленно внедрить Схему монетизации золота (Gold Monetization Scheme, GMS) и сделать ее более эффективной, чтобы она приносила пользу гражданам в целом. 
Ананта Падманабан (Anantha Padmanaban), председатель GJC, сообщил: «Правительству следует отменить пошлину на импорт золота до тех пор, пока не будет введена пересмотренная монетизация золота, поскольку это является единственно возможной заменой сокращения импорта золота. Снижение пошлины на золото напрямую уменьшит социальную и экономическую угрозу в стране. Пошлина на импорт золота в размере 10% была наложена, чтобы уменьшить дефицит по счету текущих операций (Current Account Deficit, CAD), но фискальный дефицит Индии в 2019 финансовом году уменьшился». 
Шаанкар Сен (Shaankar Sen), заместитель председателя GJC, заявил: «Правительству следует незамедлительно внедрить золотую политику, чтобы либерализовать и упростить схемы монетизации золота для повторной утилизации бытового золота. Заемщики золота должны обеспечить, чтобы вкладчики золота получали хорошие процентные ставки, а правительство с помощью Резервного банка Индии должно облегчить политическую основу для этого изменения. Правительство должно выступить в качестве посредника, чтобы побудить домохозяйства и храмы вносить неиспользуемое золото, находящееся в их владении, путем введения ограничений». 
Чтобы разблокировать семейные золотые запасы до 24 000 тонн и помочь уменьшить дефицит по счету текущих операций, GJC призвал правительство предоставить исключения домашним хозяйствам в качестве отмены любого налога на золото весом не менее 500 граммов, депонированного в соответствии с монетарной политикой по золоту, имеющего наследственный характер. Делегация GJC скоро встретится с министром финансов Индии для пересмотра налога и осуществления рекомендаций совета.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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