DE BEERS показывает самый низкий результат в 6-ом цикле продаж в этом году

De Beers Group объявила результаты шестого цикла продаж 2019 года.В шестом цикле продаж компания получила 250 миллионов долларов, что показывает падение более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, когда De Beers заработала 533 миллиона долларов, а также показывает спад на 35,9% с 390 миллионов долларов в предыдущем цикле продаж.Хотя данные предварительные, в этом году это самый низкий результат продаж на сегодняшний день.Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group, сказал: «В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности, когда розничные продавцы управляют уровнями запасов, а запасы алмазов у огранщиков остаются на уровне выше обычного, De Beers Group предоставила клиентам дополнительную гибкость в качестве отсрочки покупки части алмазного сырья до конца года. В результате мы увидели сокращение продаж в течение шестого цикла 2019 года».