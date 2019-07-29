DE BEERS показывает самый низкий результат в 6-ом цикле продаж в этом году

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

DE BEERS показывает самый низкий результат в 6-ом цикле продаж в этом году

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers Group объявила результаты шестого цикла продаж 2019 года.
В шестом цикле продаж компания получила 250 миллионов долларов, что показывает падение более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, когда De Beers заработала 533 миллиона долларов, а также показывает спад на 35,9% с 390 миллионов долларов в предыдущем цикле продаж.
Хотя данные предварительные, в этом году это самый низкий результат продаж на сегодняшний день.
Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group, сказал: «В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности, когда розничные продавцы управляют уровнями запасов, а запасы алмазов у огранщиков остаются на уровне выше обычного, De Beers Group предоставила клиентам дополнительную гибкость в качестве отсрочки покупки части алмазного сырья до конца года. В результате мы увидели сокращение продаж в течение шестого цикла 2019 года».


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished