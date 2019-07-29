Пол Зифф стал новым президентом Lark & ​​Berry в Северной Америке

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

Пол Зифф стал новым президентом Lark & ​​Berry в Северной Америке

Сегодня
Новости

news_31072019_ziff.jpgПол Зифф (Paul Ziff), ветеран ювелирной промышленности, стал новым президентом Lark & ​​Berry в Северной Америке, сообщает JCK.
Lark & ​​Berry - это ювелирный дом, который создает украшения из искусственных камней.
«Я очень рад присоединиться к команде Lark & ​​Berry и запустить эту новую концепцию в Северной Америке, - привело агентство заявление Зиффа. - Это такой редкий и уникальный бренд, который отражает дух инноваций, предлагая альтернативный выбор в традиционной индустрии. Я уверен, что время пришло, и рынок будет очень восприимчивым».
Зифф занимал пост президента бренда Ralph Lauren Watches and Jewelry в Северной Америке с 2015 по 2017 годы; работал в качестве президента от США и Карибского бассейна в Ferragamo Timepieces с 2011 по 2015 годы; и в качестве президента Zenith Watches в Северной Америке с 2003 по 2009 годы.
Он также работал в Chopard, говорится в сообщении.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished