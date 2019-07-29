Пол Зифф стал новым президентом Lark & ​​Berry в Северной Америке

Пол Зифф (Paul Ziff), ветеран ювелирной промышленности, стал новым президентом Lark & ​​Berry в Северной Америке, сообщает JCK.Lark & ​​Berry - это ювелирный дом, который создает украшения из искусственных камней.«Я очень рад присоединиться к команде Lark & ​​Berry и запустить эту новую концепцию в Северной Америке, - привело агентство заявление Зиффа. - Это такой редкий и уникальный бренд, который отражает дух инноваций, предлагая альтернативный выбор в традиционной индустрии. Я уверен, что время пришло, и рынок будет очень восприимчивым».Зифф занимал пост президента бренда Ralph Lauren Watches and Jewelry в Северной Америке с 2015 по 2017 годы; работал в качестве президента от США и Карибского бассейна в Ferragamo Timepieces с 2011 по 2015 годы; и в качестве президента Zenith Watches в Северной Америке с 2003 по 2009 годы.Он также работал в Chopard, говорится в сообщении.