IDE выпустила второе видео из серии «Мы любим природные бриллианты»

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

IDE выпустила второе видео из серии «Мы любим природные бриллианты»

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ide_logo.pngИзраильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) выпустила второе видео из серии «Мы любим природные бриллианты», ​​говорится в пресс-релизе, распространенном IDE. 
В начале этого месяца IDE начала глобальную кампанию по продвижению природных бриллиантов в сотрудничестве со Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB). 
Кампания направлена ​​на то, чтобы отличить природные бриллианты от выращенных в лаборатории и других синтетических камней и показать потребителям значительные различия между природными камнями, возраст которых составляет миллиарды лет и чья ценность и красота сохраняются навсегда, и синтетическими камнями, изготовленными на заводах. 
Новое видео показывает, как жизнь улучшилась благодаря технологиям - путешествиям, общению, покупкам в интернете. Однако некоторые вещи никогда не меняются - ценность истинной любви и ценность истинных бриллиантов. Видеоролик заканчивается слоганом «Мы любим природные бриллианты». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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