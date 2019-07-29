Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) выпустила второе видео из серии «Мы любим природные бриллианты», ​​говорится в пресс-релизе, распространенном IDE.В начале этого месяца IDE начала глобальную кампанию по продвижению природных бриллиантов в сотрудничестве со Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).Кампания направлена ​​на то, чтобы отличить природные бриллианты от выращенных в лаборатории и других синтетических камней и показать потребителям значительные различия между природными камнями, возраст которых составляет миллиарды лет и чья ценность и красота сохраняются навсегда, и синтетическими камнями, изготовленными на заводах.Новое видео показывает, как жизнь улучшилась благодаря технологиям - путешествиям, общению, покупкам в интернете. Однако некоторые вещи никогда не меняются - ценность истинной любви и ценность истинных бриллиантов. Видеоролик заканчивается слоганом «Мы любим природные бриллианты».