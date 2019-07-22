АЛРОСА сообщила об изменениях в руководстве компании

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В ближайшее время компанию покидают два члена правления – заместитель генерального директора Юрий Окоемов и начальник правового управления Александр Матвеев, говорится в пресс-релизе АЛРОСА, распространенном во вторник. Решения об уходе из компании Юрия Окоемова, курировавшего в последнее время работу гранильного комплекса АЛРОСА, и Александра Матвеева приняты по обоюдному согласию сторон. Им обоим объявлена благодарность Министра финансов Российской Федерации за значительный вклад в развитие алмазно-бриллиантовой отрасли и многолетний добросовестный труд. Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский.Также в середине июля компанию покинул советник генерального директора Александр Терентьев, возглавлявший представительство АЛРОСА в Якутске. Александр Терентьев перешел на новое место работы – он занял должность первого заместителя руководителя АО «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я)». Представительство АЛРОСА в Якутске, как сообщалось ранее, будет реструктуризировано, чтобы исключить дублирование функций и излишний документооборот – соответствующее решение было принято Наблюдательным советом АЛРОСА в июне. Вместо представительства планируется создать Отдел по работе с органами власти, который будет подчиняться заместителю генерального директора Алексею Дьячковскому.Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов: «За многие годы работы в компании Юрий Константинович, Александр Григорьевич и Александр Владимирович проявили себя как настоящие профессионалы, которые многое сделали для достижения компанией лидирующих позиций на мировом рынке, укрепления ее репутации и защиты интересов в правовом поле. Они заслужили признание и искреннее уважение коллег, а также клиентов и партнеров компании. От имени всего коллектива АЛРОСА и от себя лично хочу поблагодарить их за самоотверженный труд и вклад в развитие нашей компании и всей алмазной отрасли. И, конечно же, пожелать им всяческих успехов в будущем».Помимо этого, в компании произошли и новые кадровые назначения. Так, главным обогатителем компании назначен Сергей Имангулов, более 22 лет проработавший в АЛРОСА. До назначения Сергей Имангулов занимал позицию начальника комплексного отдела обогащения в институт «Якутнипроалмаз». Директором Центра подготовки кадров АЛРОСА стала Алла Попова, ранее занимавшая должность начальника отдела корпоративной молодежной политики и профессиональный ориентации.