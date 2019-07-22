АЛРОСА сообщила об изменениях в руководстве компании

Эксклюзив
Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны
Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...
Вчера
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
АЛРОСА сообщила об изменениях в руководстве компании
Также в середине июля компанию покинул советник генерального директора Александр Терентьев, возглавлявший представительство АЛРОСА в Якутске. Александр Терентьев перешел на новое место работы – он занял должность первого заместителя руководителя АО «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я)». Представительство АЛРОСА в Якутске, как сообщалось ранее, будет реструктуризировано, чтобы исключить дублирование функций и излишний документооборот – соответствующее решение было принято Наблюдательным советом АЛРОСА в июне. Вместо представительства планируется создать Отдел по работе с органами власти, который будет подчиняться заместителю генерального директора Алексею Дьячковскому.
Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов: «За многие годы работы в компании Юрий Константинович, Александр Григорьевич и Александр Владимирович проявили себя как настоящие профессионалы, которые многое сделали для достижения компанией лидирующих позиций на мировом рынке, укрепления ее репутации и защиты интересов в правовом поле. Они заслужили признание и искреннее уважение коллег, а также клиентов и партнеров компании. От имени всего коллектива АЛРОСА и от себя лично хочу поблагодарить их за самоотверженный труд и вклад в развитие нашей компании и всей алмазной отрасли. И, конечно же, пожелать им всяческих успехов в будущем».
Помимо этого, в компании произошли и новые кадровые назначения. Так, главным обогатителем компании назначен Сергей Имангулов, более 22 лет проработавший в АЛРОСА. До назначения Сергей Имангулов занимал позицию начальника комплексного отдела обогащения в институт «Якутнипроалмаз». Директором Центра подготовки кадров АЛРОСА стала Алла Попова, ранее занимавшая должность начальника отдела корпоративной молодежной политики и профессиональный ориентации.