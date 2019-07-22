SDA организует выставку "Carats" для поддержки малого и среднего бизнеса

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Вчера

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

SDA организует выставку "Carats" для поддержки малого и среднего бизнеса

Сегодня
Новости

Выставка Carats, которую организует Суратская алмазная ассоциация (Surat Diamond Association, SDA) в течение первой недели августа, поможет развитию малого и среднего бизнеса, сообщает SDA. 
Более 1 500 покупателей со всей страны и за рубежом, включая Соединенные Штаты Америки, Гонконг, Израиль, Дубай, Антверпен и Лондон, посетят трехдневную выставку, которая начнется 3 августа в Сурате. 
Президент SDA Бабу Гуджарати (Babu Gujarati) сказал: «Эта трехдневная выставка бриллиантов станет переломным моментом для отрасли, которая переживает сложные времена. В отличие от других выставок в мире, Carats является эксклюзивной выставкой бриллиантов». 
По словам Гуджарати, цены на бриллианты упали почти на 12% за последние несколько месяцев. Тем не менее спрос на небольшие алмазы размера меле остается на высоком уровне.
Нилеш Борада (Nilesh Borada), член выставочного комитета, сообщил: «Владельцы небольших объектов не могут позволить себе участвовать в крупных выставках по всему миру. Выставка Carats предназначена исключительно для них, и мы надеемся, что после этой выставки спрос на бриллианты улучшится».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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