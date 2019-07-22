SDA организует выставку "Carats" для поддержки малого и среднего бизнеса

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Выставка Carats, которую организует Суратская алмазная ассоциация (Surat Diamond Association, SDA) в течение первой недели августа, поможет развитию малого и среднего бизнеса, сообщает SDA.

Более 1 500 покупателей со всей страны и за рубежом, включая Соединенные Штаты Америки, Гонконг, Израиль, Дубай, Антверпен и Лондон, посетят трехдневную выставку, которая начнется 3 августа в Сурате.

Президент SDA Бабу Гуджарати (Babu Gujarati) сказал: «Эта трехдневная выставка бриллиантов станет переломным моментом для отрасли, которая переживает сложные времена. В отличие от других выставок в мире, Carats является эксклюзивной выставкой бриллиантов».

По словам Гуджарати, цены на бриллианты упали почти на 12% за последние несколько месяцев. Тем не менее спрос на небольшие алмазы размера меле остается на высоком уровне.

Нилеш Борада (Nilesh Borada), член выставочного комитета, сообщил: «Владельцы небольших объектов не могут позволить себе участвовать в крупных выставках по всему миру. Выставка Carats предназначена исключительно для них, и мы надеемся, что после этой выставки спрос на бриллианты улучшится».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished