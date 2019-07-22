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Вчера

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01 июля 2019

DGCX подписывает меморандум о взаимопонимании с биржей Непала

Сегодня
Новости

Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) подписала меморандум о взаимопонимании с Биржей ценных бумаг Непала (Multi Derivatives Exchange Nepal, MDX), предлагаемой к созданию биржей деривативов в Непале. На церемонии, на которой присутствовали высокопоставленные представители обеих сторон, Лес Мале (Les Male), генеральный директор DGCX и Дипак Радж Пандей (Dipak Raj Pandey), координатор MDX, подписали соглашение в офисе DGCX в Дубае. 
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании DGCX будет тесно сотрудничать с MDX в областях, представляющих общий интерес, включая торговлю, клиринг, расчет, доставку контрактов, надзор и контроль, разработку контрактов и ценообразование, внедрение технологий и управление рисками.
Комментируя соглашение, Лес Мале, генеральный директор DGCX, сказал: «Это соглашение соответствует нашему видению, заключающемуся в расширении нашей базы знаний и расширении сотрудничества в отрасли и за ее пределами. В DGCX мы всегда ищем инновационные способы развития и улучшения нашего предложения, и мы уверены, что это партнерство приведет к успешному и плодотворному результату, который будет взаимовыгодным для обеих сторон».
Дипак Радж Пандей, координатор MDX, заявил: «У DGCX и MDX общая цель - следовать лучшим мировым практикам и предоставлять инновационные производные продукты нашим членам. Подписание этого Меморандума о взаимопонимании является важным шагом на пути к продуктивному сотрудничеству и позволит нам использовать сильные стороны, знания и опыт друг друга». 
MDX подала заявку на получение регулирующей лицензии от Совета по ценным бумагам Непала (Securities Board of Nepal, SEBON) для управления биржей товаров и деривативов. DGCX и MDX проведут семинары и встречи, чтобы расширить масштабы альянса и способствовать тесному сотрудничеству между биржами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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