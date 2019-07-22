Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Вчера

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году

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news_30072019_eshed.jpgДиамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой - признать и почтить мужчин и женщин, продвигающих алмазную индустрию в Израиле. 
Авраам Эшед, производитель крупных бриллиантов и драгоценных цветных камней, следует по стопам своего покойного отца Элиягу Эшеда, которого в 2006 году назвали Высокопоставленным представителем израильской алмазной промышленности. 
С начала 1970-х годов Авраам начал путешествовать по Бразилии и Африке, чтобы покупать алмазное сырье и цветные драгоценные камни. Он работал с различными израильскими и зарубежными деловыми и производственными партнерами, получая ценный опыт и уникальные знания в обеих отраслях. 
Сегодня компания Avraham Eshed Diam продолжает фокусироваться на крупных бриллиантах и ​​на протяжении многих лет производит высококачественные камни размером от 20 до 150 каратов. Фирма является одним из ведущих израильских экспортеров бриллиантов. Параллельно его компания Gemstar является ведущим израильским производителем изумрудов по стоимости. Авраам является членом Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) и Израильской биржи алмазов и драгоценных камней (Israel Precious Stones and Diamond Exchange, IPSDE), а также бывшим председателем Израильской ассоциации огранщиков драгоценных камней (Israel Gemstone Cutters Association, IGCA). Он является членом и бывшим директором Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA) и одним из основателей Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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