Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году

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Диамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой - признать и почтить мужчин и женщин, продвигающих алмазную индустрию в Израиле.

Авраам Эшед, производитель крупных бриллиантов и драгоценных цветных камней, следует по стопам своего покойного отца Элиягу Эшеда, которого в 2006 году назвали Высокопоставленным представителем израильской алмазной промышленности. Диамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой - признать и почтить мужчин и женщин, продвигающих алмазную индустрию в Израиле.Авраам Эшед, производитель крупных бриллиантов и драгоценных цветных камней, следует по стопам своего покойного отца Элиягу Эшеда, которого в 2006 году назвали Высокопоставленным представителем израильской алмазной промышленности.

С начала 1970-х годов Авраам начал путешествовать по Бразилии и Африке, чтобы покупать алмазное сырье и цветные драгоценные камни. Он работал с различными израильскими и зарубежными деловыми и производственными партнерами, получая ценный опыт и уникальные знания в обеих отраслях.

Сегодня компания Avraham Eshed Diam продолжает фокусироваться на крупных бриллиантах и ​​на протяжении многих лет производит высококачественные камни размером от 20 до 150 каратов. Фирма является одним из ведущих израильских экспортеров бриллиантов. Параллельно его компания Gemstar является ведущим израильским производителем изумрудов по стоимости. Авраам является членом Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) и Израильской биржи алмазов и драгоценных камней (Israel Precious Stones and Diamond Exchange, IPSDE), а также бывшим председателем Израильской ассоциации огранщиков драгоценных камней (Israel Gemstone Cutters Association, IGCA). Он является членом и бывшим директором Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA) и одним из основателей Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished