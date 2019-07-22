AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики

Шестого октября торговая и промышленная палаты бельгийской Фландрии (Flanders’ Chambers of Commerce and Industry) проведут день открытых дверей. Это крупнейшее однодневное мероприятие, в ходе которого сотни компаний распахивают свои двери для широкой публики, чтобы ознакомить все желающих со своими достижениями.Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC, со своей стороны, проведет акцию под названием «день бриллиантов» с тем, чтобы посетители открыли для себя алмазную индустрию и получили возможность лучше понять тонкости, связанные с приобретением бриллианта. В день открытых дверей в 2014 году алмазную милю Антверпена посетили около 4 тыс человек.В дополнение к образовательной программе AWDC организует для широкой публики распродажу бриллиантовых запасов в формате B2C (взаимодействие бизнеса с потребителями). Это станет уникальной возможностью для посетителей приобрести бриллианты с гарантией головной отраслевой организации.