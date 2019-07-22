AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Вчера

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики

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awdc_logo.pngШестого октября торговая и промышленная палаты бельгийской Фландрии (Flanders’ Chambers of Commerce and Industry) проведут день открытых дверей. Это крупнейшее однодневное мероприятие, в ходе которого сотни компаний распахивают свои двери для широкой публики, чтобы ознакомить все желающих со своими достижениями.
Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC, со своей стороны, проведет акцию под названием «день бриллиантов» с тем, чтобы посетители открыли для себя алмазную индустрию и получили возможность лучше понять тонкости, связанные с приобретением бриллианта. В день открытых дверей в 2014 году алмазную милю  Антверпена посетили около 4 тыс человек.
В дополнение к образовательной программе AWDC организует для широкой публики распродажу бриллиантовых запасов в формате B2C (взаимодействие бизнеса с потребителями). Это станет уникальной возможностью для посетителей приобрести бриллианты с гарантией головной отраслевой организации.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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