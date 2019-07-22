AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда

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По итогам конкурса «Успех и безопасность – 2018», проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, AGD Diamonds вошла в состав 20 отечественных предприятий – лидеров в области условий и охраны труда.

В федеральном конкурсе принимали участие все регионы России, говорится на сайте компании.

Согласно данным независимых авторитетных экспертиз, показатели AGD Diamonds являются абсолютно лучшими для предприятий Архангельской области.

AGD Diamonds уже была признана лучшей компанией в области охраны труда по итогам 2017 года среди организаций производственной сферы, расположенных на территории региона.

В феврале 2019 года сотрудники компании AGD Diamonds также получили награды за успехи в области промышленной безопасности и охраны труда.

AGD Diamonds ведет добычу алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург