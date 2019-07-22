AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Сегодня

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда

Сегодня
Новости

По итогам конкурса «Успех и безопасность – 2018», проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, AGD Diamonds вошла в состав 20 отечественных предприятий – лидеров в области условий и охраны труда.
В федеральном конкурсе принимали участие все регионы России, говорится на сайте компании.
Согласно данным независимых авторитетных экспертиз, показатели AGD Diamonds являются абсолютно лучшими для предприятий Архангельской области.
AGD Diamonds уже была признана лучшей компанией в области охраны труда по итогам 2017 года среди организаций производственной сферы, расположенных на территории региона.
В феврале 2019 года сотрудники компании AGD Diamonds также получили награды за успехи в области промышленной безопасности и охраны труда.
AGD Diamonds ведет добычу алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.

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Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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