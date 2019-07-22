Выставка «ИнтерЮвелир» прошла в Сочи с успехом

«ИнтерЮвелир» проходила в городе уже 19-ый раз, представив самые эксклюзивные драгоценные изделия.
Более 100 компаний-производителей со всей России сегодня приехали на курорт, чтобы представить эксклюзивные украшения. Здесь новички рынка смогли заявить о себе, а уже признанные лидеры ювелирной отрасли порадовали покупателей своими эксклюзивными украшениями.
На выставке были представлены ювелирные изделия, камни, бижутерия, оборудование, а также изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург