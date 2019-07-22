Выставка «ИнтерЮвелир» прошла в Сочи с успехом

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Сегодня

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

Выставка «ИнтерЮвелир» прошла в Сочи с успехом

Сегодня
Новости

Выставка ювелирной моды «ИнтерЮвелир», которая прошла с 24 по 28 июля в гостинице «Жемчужина» в городе Сочи, завершилась вчера с успехом. 
«ИнтерЮвелир» проходила в городе уже 19-ый раз, представив самые эксклюзивные драгоценные изделия. 
Более 100 компаний-производителей со всей России сегодня приехали на курорт, чтобы представить эксклюзивные украшения. Здесь новички рынка смогли заявить о себе, а уже признанные лидеры ювелирной отрасли порадовали покупателей своими эксклюзивными украшениями.
На выставке были представлены ювелирные изделия, камни, бижутерия, оборудование, а также изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished