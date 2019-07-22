Выставка «ИнтерЮвелир» прошла в Сочи с успехом

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Выставка ювелирной моды «ИнтерЮвелир», которая прошла с 24 по 28 июля в гостинице «Жемчужина» в городе Сочи, завершилась вчера с успехом.

«ИнтерЮвелир» проходила в городе уже 19-ый раз, представив самые эксклюзивные драгоценные изделия.

Более 100 компаний-производителей со всей России сегодня приехали на курорт, чтобы представить эксклюзивные украшения. Здесь новички рынка смогли заявить о себе, а уже признанные лидеры ювелирной отрасли порадовали покупателей своими эксклюзивными украшениями.

На выставке были представлены ювелирные изделия, камни, бижутерия, оборудование, а также изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург