TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае

Tiffany & Co. объявила о новой выставке в Шанхае, Китай, которая должна открыться для публики 23 сентября и продлится до 10 ноября 2019 года, «Vision & Virtuosity». Она будет посвящена 180-летию артистизма и исключительных бриллиантов Tiffany. Первая в своем роде выставка для Tiffany «Vision & Virtuosity» была задумана как путешествие по истории коллекций бренда Tiffany.









Фото: Tiffany & Co.







Vision & Virtuosity - это дань уважения Tiffany & Co., которая отстаивала мастерство и инновационный дизайн с тех пор, как Чарльз Льюис Тиффани основал свою компанию в Нью-Йорке в 1837 году, - сказал Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany & Co. - Эти две ценности - видение и виртуозность - лежат в основе Tiffany & Co., и эта выставка представляет лучшее из нашего бренда».

На Vision & Virtuosity будут продемонстрированы самые важные объекты из архива Tiffany.

Инсталляции выставки показывают разные вехи истории бренда, представляя многие самые первые изделия ювелирного дома, в частности современное обручальное кольцо.

Тематическая выставка представляет шесть разделов, посвященных многолетней истории превосходства в дизайне и мастерстве Tiffany & Co.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург