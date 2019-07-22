TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае

Vision & Virtuosity - это дань уважения Tiffany & Co., которая отстаивала мастерство и инновационный дизайн с тех пор, как Чарльз Льюис Тиффани основал свою компанию в Нью-Йорке в 1837 году, - сказал Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany & Co. - Эти две ценности - видение и виртуозность - лежат в основе Tiffany & Co., и эта выставка представляет лучшее из нашего бренда».
На Vision & Virtuosity будут продемонстрированы самые важные объекты из архива Tiffany.
Инсталляции выставки показывают разные вехи истории бренда, представляя многие самые первые изделия ювелирного дома, в частности современное обручальное кольцо.
Тематическая выставка представляет шесть разделов, посвященных многолетней истории превосходства в дизайне и мастерстве Tiffany & Co.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург