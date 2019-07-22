TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

Сегодня

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае

Сегодня
Новости

Tiffany & Co. объявила о новой выставке в Шанхае, Китай, которая должна открыться для публики 23 сентября и продлится до 10 ноября 2019 года, «Vision & Virtuosity». Она будет посвящена 180-летию артистизма и исключительных бриллиантов Tiffany. Первая в своем роде выставка для Tiffany «Vision & Virtuosity» была задумана как путешествие по истории коллекций бренда Tiffany. 

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Фото: Tiffany & Co.


Vision & Virtuosity - это дань уважения Tiffany & Co., которая отстаивала мастерство и инновационный дизайн с тех пор, как Чарльз Льюис Тиффани основал свою компанию в Нью-Йорке в 1837 году, - сказал Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany & Co. - Эти две ценности - видение и виртуозность - лежат в основе Tiffany & Co., и эта выставка представляет лучшее из нашего бренда».
На Vision & Virtuosity будут продемонстрированы самые важные объекты из архива Tiffany.
Инсталляции выставки показывают разные вехи истории бренда, представляя многие самые первые изделия ювелирного дома, в частности современное обручальное кольцо.
Тематическая выставка представляет шесть разделов, посвященных многолетней истории превосходства в дизайне и мастерстве Tiffany & Co.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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