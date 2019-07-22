GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов

Международный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI), являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, объявил об открытии в Нью-Йорке второй лаборатории, специализирующейся на скрининге и обнаружении нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных изделиях.«Открытие лаборатории позволяет нам расширить рамки экстраординарной работы, которую команда GSI осуществляет для скрининга и обнаружения нераскрытых выращенных в лабораторных условиях бриллиантов и симулянтов, как в посылках, так и в ювелирных изделиях”, - заявила Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель Gemological Science International.По ее словам, «на наших предприятиях по всему миру мы ежедневно выявляем нераскрытые бриллианты, выращенные в лабораториях, и открытие этой лаборатории позволит нам продолжать быть новатором и поможет разработать методы защиты отрасли».