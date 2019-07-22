GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов

Эксклюзив

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

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«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов

Сегодня
Новости

gsi_logo.pngМеждународный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI), являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, объявил об открытии в Нью-Йорке второй лаборатории, специализирующейся на скрининге и обнаружении нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных изделиях.
«Открытие лаборатории позволяет нам расширить рамки  экстраординарной работы, которую команда GSI осуществляет для скрининга и обнаружения нераскрытых выращенных в лабораторных условиях бриллиантов и симулянтов, как в посылках, так и в ювелирных изделиях”, - заявила Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель Gemological Science International.
По ее словам, «на наших предприятиях по всему миру мы ежедневно выявляем нераскрытые бриллианты, выращенные в лабораториях, и открытие этой лаборатории позволит нам продолжать быть новатором и поможет разработать методы защиты отрасли».

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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