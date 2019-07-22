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Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

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«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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01 июля 2019

DMDE провел три успешных алмазных тендера в течение одной недели

Сегодня
Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире специальная свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, объявил о завершении трех тендеров на алмазное сырье и бриллианты, которые были организованы Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange, DDE), дочерней компанией DMCC, в период с 16 по 23 июля 2019 года. 
Более 200 компаний собрались в башне «Алмас» (Almas Tower) для участия в трех отдельных тендерах, организованных Rapaport, Stargems и Trans Atlantic Gem Sales (TAGS). 
«Это был сложный год для алмазной отрасли в целом. Тем не менее успех этих тендеров служит подтверждением того, что спрос на алмазы сохраняется, если качество и цена товаров правильные», - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и генеральный директор DMCC. 
В настоящее время DDE находится на реконструкции, но это никак не повлияло на ее деловые операции, и в этот период регулярно проводились тендеры. После завершения реконструкции центр станет одним из крупнейших тендерных площадок в мире с 40 столами, полностью защищенными камерами и специальным освещением для покупателей, чтобы исследовать алмазы и драгоценные камни. Недавно отремонтированный объект будет открыт в преддверии ведущей конференции DMCC Dubai Diamond Conference, которая состоится 26 сентября 2019 года в башне «Алмас». В 2018 году DDE провела 27 алмазных тендеров, во время которых были реализованы алмазы на сумму $328 миллионов, что значительно превышает показатели 2017 года, когда было проведено 13 тендеров, на которых было продано товаров на $28,5 млн. 
DDE - единственная аккредитованная биржа Всемирной федерации алмазных бирж на Ближнем Востоке. Она предоставляет своим членам и участникам отрасли соответствующую инфраструктуру, продукты, услуги и правила, которые им необходимы для роста, успеха и уверенной торговли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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