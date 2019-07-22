18-й геммологический симпозиум Французской ассоциации геммологов состоится 9 сентября 2019 года

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Французская ассоциация геммологов (French Association of Gemology) объявила, что ее 18-ая Парижская геммологическая встреча (Rendez Vous), престижный ежегодный симпозиум по драгоценным камням, состоится 9 сентября 2019 года в зале ASIEM, Париж, Франция.

Симпозиум сосредоточится на актуальных проблемах алмазной отрасли.

Спикерами мероприятия станут Алан Бронштейн (Alan Bronstein), президент Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association); Орельен Делоне (Aurélien Delaunay), директор Французской лаборатории геммологии (French Laboratory Of Gemology, LFG); Ричард Даффи (Richard Duffy), генеральный директор Petra Diamonds; Дэвид Фишер (David Fisher), ведущий научный сотрудник De Beers Technology; Стефан Фишлер (Stéphane Fischler), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council); Петр Каракчиев, начальник отдела международных связей, АЛРОСА; Джим Паундс (Jim Pounds), исполнительный вице-президент по алмазной отрасли Dominion Diamond Mines; Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель Rapaport; Эдди Флешдрэгер (Eddy Vleeschdraeger), директор Научно-технического исследовательского центра по алмазам (WTOCD - Бельгия), автор книги «Твердость 10»; Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент по международным отношениям и этическим инициативам De Beers.

Модератором симпозиума является Дидье Жиар (Didier Giard), президент Французской ассоциации геммологии и член Французской академии зарубежных наук.

«В этом году на симпозиуме будет подробно рассмотрен вопрос об алмазах, - сказал Жиар. - В период многих угроз для отрасли природных алмазов, включая синтетику и нестабильный международный рынок, мы очень гордимся тем, что принимаем таких выдающихся представителей алмазной отрасли. Они поделятся с нами своими взглядами, опирающимися на многолетний опыт, и разными точками зрения на алмазную отрасль».

Симпозиум станет однодневным мероприятием, которое охватит весь алмазный трубопровод - от добычи до маркетинга, включая такие специфические области, как текущее состояние рынка, цветные алмазы, научные, геммологические и исторические аспекты природных алмазов, добавил он.

Симпозиум будет проходить на французском и английском языках.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург