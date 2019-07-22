18-й геммологический симпозиум Французской ассоциации геммологов состоится 9 сентября 2019 года

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

18-й геммологический симпозиум Французской ассоциации геммологов состоится 9 сентября 2019 года

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Французская ассоциация геммологов (French Association of Gemology) объявила, что ее 18-ая Парижская геммологическая встреча (Rendez Vous), престижный ежегодный симпозиум по драгоценным камням, состоится 9 сентября 2019 года в зале ASIEM, Париж, Франция.
Симпозиум сосредоточится на актуальных проблемах алмазной отрасли.
Спикерами мероприятия станут Алан Бронштейн (Alan Bronstein), президент Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association); Орельен Делоне (Aurélien Delaunay), директор Французской лаборатории геммологии (French Laboratory Of Gemology, LFG); Ричард Даффи (Richard Duffy), генеральный директор Petra Diamonds; Дэвид Фишер (David Fisher), ведущий научный сотрудник De Beers Technology; Стефан Фишлер (Stéphane Fischler), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council); Петр Каракчиев, начальник отдела международных связей, АЛРОСА; Джим Паундс (Jim Pounds), исполнительный вице-президент по алмазной отрасли Dominion Diamond Mines; Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель Rapaport; Эдди Флешдрэгер (Eddy Vleeschdraeger), директор Научно-технического исследовательского центра по алмазам (WTOCD - Бельгия), автор книги «Твердость 10»; Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент по международным отношениям и этическим инициативам De Beers.
Модератором симпозиума является Дидье Жиар (Didier Giard), президент Французской ассоциации геммологии и член Французской академии зарубежных наук. 
«В этом году на симпозиуме будет подробно рассмотрен вопрос об алмазах, - сказал Жиар. - В период многих угроз для отрасли природных алмазов, включая синтетику и нестабильный международный рынок, мы очень гордимся тем, что принимаем таких выдающихся представителей алмазной отрасли. Они поделятся с нами своими взглядами, опирающимися на многолетний опыт, и разными точками зрения на алмазную отрасль».
Симпозиум станет однодневным мероприятием, которое охватит весь алмазный трубопровод - от добычи до маркетинга, включая такие специфические области, как текущее состояние рынка, цветные алмазы, научные, геммологические и исторические аспекты природных алмазов, добавил он.
Симпозиум будет проходить на французском и английском языках.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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