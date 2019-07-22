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Первая Израильская алмазная неделя в Шанхае завершилась с огромным успехом

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Первая Израильская алмазная неделя в Шанхае, которая прошла на прошлой неделе (16-18 июля), завершилась на высоком уровне и, как ожидается, станет ежегодным событием, а президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash) с уверенностью заявил, что израильская алмазная торговля с Китаем будет расти, сообщает IDE.

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    Фото: IDE


Трехдневное мероприятие было организовано совместно IDE и Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE). Президент SDE Цян Линь (Qiang Lin) принял делегацию во главе с президентом IDE Йорамом Двашем и более чем 15 видными израильскими алмазными компаниями, а также президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блома (Ernie Blom). 
Президент SDE Линь сказал, что это одно из самых важных мероприятий, которое состоялось в SDE, и что он был очень рад видеть такую ​​жизненную силу и энергию на их торговой площадке. Линь сообщил, что это событие напомнило ему об уникальной атмосфере, которая царит на торговой площадке IDE на Международной алмазной неделе в Израиле, и что он надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Президент IDE Дваш заявил: «Проникновение на китайский рынок, в отличие от рынков США и Европы, является более сложным и требует изучения целевого сообщества и проблем местного регулирования. Именно в сложных точках взаимодействия биржа является единственным фактором, способным открыть торговые отношения для членов бирж и стать координатором между биржами, одновременно оказывая услуги своим членам». 
Дваш также выразил уверенность в том, что это только начало укрепления прекрасных отношений между двумя биржами. В ходе визита высокопоставленные представители алмазной промышленности Китая были приглашены на Международную алмазную неделю в Израиле.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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