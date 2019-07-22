Firestone увеличила уровень добычи в IV квартале на 34%, благодаря чему производство в 2019 финансовом году достигло 830 тыс. каратов

Компания Firestone Diamonds произвела 208 572 карата на своем алмазном руднике Лихобонг (Liqhobong) в Лесото в течение квартала, закончившегося 30 июня 2019 года, по сравнению с 155 206 каратами годом ранее.Это, как сообщается, поспособствовало росту объема добычи алмазов в 2019 году до отметки в 829 458 каратов.«Несмотря на то, что содержание алмазов в руде в 23,0 карата на сто тонн руды было выше, чем в предыдущем квартале, когда оно составило 18,0 каратов на сто тонн руды, оно было на 9% ниже ожидаемого уровня, что, по-видимому, на данном этапе является результатом обработки более твердой и крепкой руды в южной части карьера, - говорится в сообщении компании. - Продолжается работа по улучшению фрагментации после взрывных работ, а также дальнейшей оптимизации третичного дробления для улучшения отделения алмазов и производительности».Firestone сообщает, что в течение квартала было продано 177 521 карат, что меньше, чем в третьем квартале, когда компания реализовала 211 368 каратов. Такое снижение связано со сроками тендеров.Прибыль компании составила $12,7 млн при средней стоимости $71 за карат.Средняя стоимость алмазов в 2019 финансовом году составила $73 за карат.«С точки зрения рынка и ценообразования это был тяжелый финансовый год, особенно для сектора небольших и менее дорогих товаров, и ожидается, что такое состояние рынка продолжится до конца 2019 года и, возможно, улучшится в течение 2020 года, когда мировые поставки сырья сократятся», - сказал генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma).Firestone намерена произвести от 3,6 до 3,8 млн тонн руды и добыть от 820 000 до 870 000 каратов в 2020 финансовом году.