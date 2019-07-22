Основная прибыль De Beers за I полугодие снизилась на 27%, до $518 млн

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Основная прибыль De Beers за I полугодие снизилась на 27%, до $518 млн

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Новости

de_beers_logo.pngКомпания Anglo American сообщила, что в первой половине года основная скорректированная прибыль De Beers до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27%, до $518 млн.
Спрос на алмазы остается слабым в связи с проблемами у огранщиков из-за увеличения запасов бриллиантов и осторожности покупателей в результате макроэкономической неопределенности, в частности из-за торговой войны между США и Китаем.
За рассматриваемый период компания продала 15,5 млн каратов, что на 13% ниже по сравнению с предыдущим периодом.
В первой половине года цена реализации алмазов снизилась на 7%, до $151 за карат.
Производство De Beers также сократилось на 11% в годовом исчислении, до 15,6 млн каратов, за рассматриваемый период.
Anglo American недавно пересмотрела в сторону понижения производственные показатели De Beers на год до примерно 31 миллиона каратов по сравнению с предыдущим диапазоном в 31-33 миллиона каратов в связи с более слабыми условиями торговли.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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