Основная прибыль De Beers за I полугодие снизилась на 27%, до $518 млн

Спрос на алмазы остается слабым в связи с проблемами у огранщиков из-за увеличения запасов бриллиантов и осторожности покупателей в результате макроэкономической неопределенности, в частности из-за торговой войны между США и Китаем.
За рассматриваемый период компания продала 15,5 млн каратов, что на 13% ниже по сравнению с предыдущим периодом.
В первой половине года цена реализации алмазов снизилась на 7%, до $151 за карат.
Производство De Beers также сократилось на 11% в годовом исчислении, до 15,6 млн каратов, за рассматриваемый период.
Anglo American недавно пересмотрела в сторону понижения производственные показатели De Beers на год до примерно 31 миллиона каратов по сравнению с предыдущим диапазоном в 31-33 миллиона каратов в связи с более слабыми условиями торговли.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished