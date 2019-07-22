Debswana отметила золотой юбилей

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Debswana отметила золотой юбилей

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debswana_logo.pngDebswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, в минувшие выходные отпраздновала свое 50-летие.
Фактический юбилей был 23 июня.
Компания De Beers сообщила, что торжественные мероприятия проходили на шахтах Debswana Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), а также в офисе компании в Габороне.
«За эти годы Debswana превратила надежды и мечты сообществ, в которых мы работаем, в реальность, - сказал управляющий директор компании Альберт Милтон (Albert Milton). - Мы внесли свой вклад в национальные и общественные инициативы в области здравоохранения, образования, спорта, биоразнообразия и развития общин».
Debswana приносит почти 50% доходов, 33% ВВП и более 80% иностранных поступлений в бюджет Ботсваны. 
Компания, которая производит большую часть алмазов De Beers, добыла 24 132 000 каратов в 2018 году, что на 6% больше по сравнению с 22 684 000 каратов, добытыми годом ранее. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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