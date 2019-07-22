Debswana отметила золотой юбилей

Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, в минувшие выходные отпраздновала свое 50-летие.Фактический юбилей был 23 июня.Компания De Beers сообщила, что торжественные мероприятия проходили на шахтах Debswana Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), а также в офисе компании в Габороне.«За эти годы Debswana превратила надежды и мечты сообществ, в которых мы работаем, в реальность, - сказал управляющий директор компании Альберт Милтон (Albert Milton). - Мы внесли свой вклад в национальные и общественные инициативы в области здравоохранения, образования, спорта, биоразнообразия и развития общин».Debswana приносит почти 50% доходов, 33% ВВП и более 80% иностранных поступлений в бюджет Ботсваны.Компания, которая производит большую часть алмазов De Beers, добыла 24 132 000 каратов в 2018 году, что на 6% больше по сравнению с 22 684 000 каратов, добытыми годом ранее.