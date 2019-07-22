Проект De Beers по улавливанию углерода получил финансирование

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Проект De Beers по улавливанию углерода на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде получил грант в размере 675 000 канадских долларов в рамках программы чистого роста экономики, осуществляемой министерством природных ресурсов страны и направленной на развитие партнерских исследований в целях обеспечения добычи алмазов с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Группа De Beers работала с ведущими учеными из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia), Университета Трента (Trent University), Университета Альберты (University of Alberta) и Национального института научных исследований (Institut national de la recherche scientifique, INRS) по изучению потенциала хранения больших объемов углерода в обработанном кимберлите посредством карбонизации минералов.

Программа включает в себя исследования не только в Канаде, но и в Ботсване, чтобы провести сравнение между различными климатами и геологией.

«Мы очень гордимся этой совместной работой между промышленностью и научными кругами, и благодаря отличному прогрессу в реализации проекта на сегодняшний день существует огромный потенциал для того, чтобы горная добыча велась с нейтральным содержанием углерода в выбросах на участках, где присутствует этот тип породы, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Данная награда поможет нам ускорить эту инновационную работу, которая может в корне изменить углеродный след не только в алмазной промышленности, но и во всем горнодобывающем секторе».

Исследование открывает большие перспективы, поскольку возможности накопления углерода в кимберлите, обрабатываемом в процессе добычи полезных ископаемых, таковы, что для улавливания выбросов углекислого газа целым рудником потребуется всего лишь 10% потенциального объема хранения породы.





Рудник Гачо Куэй Фото: De Beers Group

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

