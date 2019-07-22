Проект De Beers по улавливанию углерода получил финансирование

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Проект De Beers по улавливанию углерода получил финансирование

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de_beers_logo.pngПроект De Beers по улавливанию углерода на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде получил грант в размере 675 000 канадских долларов в рамках программы чистого роста экономики, осуществляемой министерством природных ресурсов страны и направленной на развитие партнерских исследований в целях обеспечения добычи алмазов с нейтральным уровнем выбросов углерода.
Группа De Beers работала с ведущими учеными из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia), Университета Трента (Trent University), Университета Альберты (University of Alberta) и Национального института научных исследований (Institut national de la recherche scientifique, INRS) по изучению потенциала хранения больших объемов углерода в обработанном кимберлите посредством карбонизации минералов.
Программа включает в себя исследования не только в Канаде, но и в Ботсване, чтобы провести сравнение между различными климатами и геологией.
«Мы очень гордимся этой совместной работой между промышленностью и научными кругами, и благодаря отличному прогрессу в реализации проекта на сегодняшний день существует огромный потенциал для того, чтобы горная добыча велась с нейтральным содержанием углерода в выбросах на участках, где присутствует этот тип породы, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Данная награда поможет нам ускорить эту инновационную работу, которая может в корне изменить углеродный след не только в алмазной промышленности, но и во всем горнодобывающем секторе».
Исследование открывает большие перспективы, поскольку возможности накопления углерода в кимберлите, обрабатываемом в процессе добычи полезных ископаемых, таковы, что для улавливания выбросов углекислого газа целым рудником потребуется всего лишь 10% потенциального объема хранения породы.

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Рудник Гачо Куэй                                                                                                                 Фото: De Beers Group

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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