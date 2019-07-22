Индия освобождает драгоценные камни и ювелирные изделия для международных выставок от налога на товары и услуги

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Индия освобождает драгоценные камни и ювелирные изделия для международных выставок от налога на товары и услуги

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ministry_of_finance_india_logo.pngМинистерство финансов Индии объявило, что налог на товары и услуги не будет взиматься с драгоценных камней и ювелирных изделий, вывозимых за пределы страны для выставочных целей. До сих пор драгоценные камни и ювелирные изделия, которые вывозились за пределы страны даже для выставочных целей или на консигнацию, подвергались налогообложению как объекты реимпорта. Новое правило вступает в силу после ряда заявлений, сделанных торговлей и промышленностью министерству финансов страны, говорится в пресс-релизе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
В заявлении правительства Индии уточняется, что деятельность по отправке / вывозу товаров из Индии для выставок или на консигнацию для стимулирования экспорта не является поставкой продукции, поскольку указанная деятельность не входит в сферу действия Раздела 7 Закона о налоге на товары и услуги, ибо денежные расчеты в данном случае не предусматриваются. Поскольку такая деятельность не является поставкой продукции, она не может рассматриваться и как «поставка без налогообложения» в соответствии с положениями, содержащимися в Разделе 16 Закона о налоге на товары и услуги.
Комментируя это событие, г-н Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сказал: «Вся индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий благодарна правительству за то, что оно пошло на этот шаг, дружественный торговле, поскольку это будет способствовать дальнейшему развитию деятельности по продвижению продукции во всем мире. Как главный орган отрасли, выступая со своими заявлениями, мы прилагали все усилия для решения этой проблемы. Данный шаг определенно предоставит передышку нашим членам-экспортерам».
В циркуляре министерства финансов также уточняется, что деятельность по отправке / вывозу товаров из Индии для выставок или на консигнацию для стимулирования экспорта не будет рассматриваться как поставка продукции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







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