Индия освобождает драгоценные камни и ювелирные изделия для международных выставок от налога на товары и услуги

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Министерство финансов Индии объявило, что налог на товары и услуги не будет взиматься с драгоценных камней и ювелирных изделий, вывозимых за пределы страны для выставочных целей. До сих пор драгоценные камни и ювелирные изделия, которые вывозились за пределы страны даже для выставочных целей или на консигнацию, подвергались налогообложению как объекты реимпорта. Новое правило вступает в силу после ряда заявлений, сделанных торговлей и промышленностью министерству финансов страны, говорится в пресс-релизе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

В заявлении правительства Индии уточняется, что деятельность по отправке / вывозу товаров из Индии для выставок или на консигнацию для стимулирования экспорта не является поставкой продукции, поскольку указанная деятельность не входит в сферу действия Раздела 7 Закона о налоге на товары и услуги, ибо денежные расчеты в данном случае не предусматриваются. Поскольку такая деятельность не является поставкой продукции, она не может рассматриваться и как «поставка без налогообложения» в соответствии с положениями, содержащимися в Разделе 16 Закона о налоге на товары и услуги.

Комментируя это событие, г-н Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сказал: «Вся индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий благодарна правительству за то, что оно пошло на этот шаг, дружественный торговле, поскольку это будет способствовать дальнейшему развитию деятельности по продвижению продукции во всем мире. Как главный орган отрасли, выступая со своими заявлениями, мы прилагали все усилия для решения этой проблемы. Данный шаг определенно предоставит передышку нашим членам-экспортерам».

В циркуляре министерства финансов также уточняется, что деятельность по отправке / вывозу товаров из Индии для выставок или на консигнацию для стимулирования экспорта не будет рассматриваться как поставка продукции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

























