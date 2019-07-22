В первом квартале этого финансового года продажи Luk Fook упали на 10%

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Гонконгский ювелирный ритейлер Luk Fook Holdings (International) Ltd, который рассчитывал на устойчивый рост экономики Китая, в первом квартале текущего финансового года зарегистрировал снижение продаж в сравнимых магазинах на 10% по отношению к первому кварталу прошлого года из-за торговой войны между США и Китаем.

У Luk Fook 208 собственных магазинов, 139 из которых находятся в материковом Китае, 47 в Гонконге, 11 в Макао и 11 в других местах, а также 1 653 магазина, торгующих по лицензии от компании.

По данным Luk Fook, в то время как продажи изделий из золота в сравнимых магазинах упали на 20%, продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями выросли на 6%, общие продажи в сравнимых магазинах материкового Китая упали на 7%; при этом выручка от продажи золотых изделий упала на 4%, а ювелирных изделий с драгоценными камнями снизилась на 7% против 22%, зарегистрированных в прошлом году за тот же период. Luk Fook объясняет это негативным влиянием американо-китайской торговой войны на рынок.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

