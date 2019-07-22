В первом квартале этого финансового года продажи Luk Fook упали на 10%

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

В первом квартале этого финансового года продажи Luk Fook упали на 10%

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luk_fook_logo.pngГонконгский ювелирный ритейлер Luk Fook Holdings (International) Ltd, который рассчитывал на устойчивый рост экономики Китая, в первом квартале текущего финансового года зарегистрировал снижение продаж в сравнимых магазинах на 10% по отношению к первому кварталу прошлого года из-за торговой войны между США и Китаем.
У Luk Fook 208 собственных магазинов, 139 из которых находятся в материковом Китае, 47 в Гонконге, 11 в Макао и 11 в других местах, а также 1 653 магазина, торгующих по лицензии от компании.
По данным Luk Fook, в то время как продажи изделий из золота в сравнимых магазинах упали на 20%, продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями выросли на 6%, общие продажи в сравнимых магазинах материкового Китая упали на 7%; при этом выручка от продажи золотых изделий упала на 4%, а ювелирных изделий с драгоценными камнями снизилась на 7% против 22%, зарегистрированных в прошлом году за тот же период. Luk Fook объясняет это негативным влиянием американо-китайской торговой войны на рынок.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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