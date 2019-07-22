L'École des Arts Joailliers открывает свои двери для любителей ювелирных изделий

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L'École des Arts Joailliers (Школа ювелирного искусства) начинает сессию курсов по изучению ювелирных украшений, преподаваемых на английском или французском языках, говорится на официальном сайте Van Cleef & Arpels.

При поддержке Van Cleef & Arpels Школа ювелирного искусства предлагает на выбор курсы для начинающих, для людей с практическим опытом и для всех тех, кто хочет узнать секреты ювелирного мира.

Для прохождения курсов не требуется специальной подготовки. Школа предлагает три темы курсов: история искусств ювелирных изделий, вселенная драгоценных камней и тайны мастерства.

Каждый курс преподают как минимум 2 профессора для группы максимум от 8 до 12 студентов.

Все курсы и лекции проходят в Париже на Вандомской площади.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург