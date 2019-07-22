Добытый на трубке «Юбилейная» алмаз назван именем знаменитого якутского геолога

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АЛРОСА присвоила крупному алмазу ювелирного качества имя Петра Шишигина, одного из самых известных представителей геологической отрасли Республики Саха (Якутия). С соответствующим предложением в компанию обратился глава республики Айсен Николаев. «Алмаз «Петр Романович Шишигин» пополнил список драгоценных камней, которым будут присвоены имена знаменитых якутян в рамках празднования 100-летнего юбилея республики», - говорится в сообщении, распространенном компанией во вторник.

Петр Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии. Во многом благодаря ему была проведена коренная реорганизация структуры управления геологоразведочной отраслью и совершен целый ряд важных открытий, в том числе Вилюйско-Мархинского алмазоносного района с трубками «Ботуобинская» и «Нюрбинская».

Алмаз, названный в честь знаменитого якутского геолога, был добыт в мае этого года на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа АЛРОСА из руды трубки «Юбилейная». Прозрачный кристалл в форме октаэдра имеет вес 78,74 карата. Это один из самых крупных ювелирных алмазов, добытых АЛРОСА в нынешнем году.





Фото: АЛРОСА