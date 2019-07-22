Добытый на трубке «Юбилейная» алмаз назван именем знаменитого якутского геолога

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Добытый на трубке «Юбилейная» алмаз назван именем знаменитого якутского геолога

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alrosa_logo.jpgАЛРОСА присвоила крупному алмазу ювелирного качества имя Петра Шишигина, одного из самых известных представителей геологической отрасли Республики Саха (Якутия). С соответствующим предложением в компанию обратился глава республики Айсен Николаев. «Алмаз «Петр Романович Шишигин» пополнил список драгоценных камней, которым будут присвоены имена знаменитых якутян в рамках празднования 100-летнего юбилея республики», - говорится в сообщении, распространенном компанией во вторник.
Петр Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии. Во многом благодаря ему была проведена коренная реорганизация структуры управления геологоразведочной отраслью и совершен целый ряд важных открытий, в том числе Вилюйско-Мархинского алмазоносного района с трубками «Ботуобинская» и «Нюрбинская».
Алмаз, названный в честь знаменитого якутского геолога, был добыт в мае этого года на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа АЛРОСА из руды трубки «Юбилейная». Прозрачный кристалл в форме октаэдра имеет вес 78,74 карата. Это один из самых крупных ювелирных алмазов, добытых АЛРОСА в нынешнем году.

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            Фото: АЛРОСА

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