Бывший намибийский полицейский арестован за хранение фальшивых алмазов

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Бывший намибийский полицейский арестован за хранение фальшивых алмазов

Сегодня
Новости

Бывший намибийский офицер полиции был недавно арестован в Виндхуке после того, как у него были обнаружены фальшивые алмазы, сообщает местная ежедневная газета.
Подозреваемый был арестован в одном из неформальных поселений в столице и остается под стражей в полиции.
В мае прошлого года в южноафриканской провинции Западный Кейп были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того как у них было обнаружено алмазное сырье стоимостью 1,5 млн рандов.
В апреле один намибиец, как утверждается, проглотил алмазы вскоре после его ареста полицией в ходе спецоперации в городе Странд в 50 км к востоку от Кейптауна в Южной Африке. Алмазы были позже выведены из его тела.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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