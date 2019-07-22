Бывший намибийский полицейский арестован за хранение фальшивых алмазов

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Бывший намибийский офицер полиции был недавно арестован в Виндхуке после того, как у него были обнаружены фальшивые алмазы, сообщает местная ежедневная газета.

Подозреваемый был арестован в одном из неформальных поселений в столице и остается под стражей в полиции.

В мае прошлого года в южноафриканской провинции Западный Кейп были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того как у них было обнаружено алмазное сырье стоимостью 1,5 млн рандов.

В апреле один намибиец, как утверждается, проглотил алмазы вскоре после его ареста полицией в ходе спецоперации в городе Странд в 50 км к востоку от Кейптауна в Южной Африке. Алмазы были позже выведены из его тела.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

