Компания Tango Mining продала алмаз весом 19,87 карата, добытый на руднике Оэна (Oena) в Южной Африке, по цене $4 358 за карат.
Компания также продала алмаз весом 49,6 карата по цене $2 561 за карат и алмаз весом 24,97 карата по цене $1 101 за карат.
Эти алмазы были частью камней общим весом 531,82 карата, добытых на руднике в период с 9 мая по 7 июля.
Камни были проданы по средней цене $1 382 за карат.
«Tango чрезвычайно довольна работой подрядчиков по добыче полезных ископаемых, которые постоянно увеличивали и улучшали добычу алмазов на руднике Оэна в течение прошлого года», - говорится в распространенном компанией сообщении.
Tango сообщила также, что компания Bluedust, ее подрядчик по добыче алмазов, в период с 9 мая по 6 июля добыла 206 алмазов общим весом 407,76 карата, которые были выставлены на торги или проданы южноафриканской компании State Diamond Trader.
Средняя цена алмазов составила $1 264 за карат. Сюда вошли алмаз весом 18,2 карата, который был продан по цене $2 850 за карат, и алмаз весом 19,87 карата, проданный по цене $4 358 за карат.
Фото: Tango Mining
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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Tango продала алмаз весом 19,87 карата по цене $4 358 за карат
Компания Tango Mining продала алмаз весом 19,87 карата, добытый на руднике Оэна (Oena) в Южной Африке, по цене $4 358 за карат.