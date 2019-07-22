Tango продала алмаз весом 19,87 карата по цене $4 358 за карат

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Компания Tango Mining продала алмаз весом 19,87 карата, добытый на руднике Оэна (Oena) в Южной Африке, по цене $4 358 за карат.

Компания также продала алмаз весом 49,6 карата по цене $2 561 за карат и алмаз весом 24,97 карата по цене $1 101 за карат.

Эти алмазы были частью камней общим весом 531,82 карата, добытых на руднике в период с 9 мая по 7 июля.

Камни были проданы по средней цене $1 382 за карат.

«Tango чрезвычайно довольна работой подрядчиков по добыче полезных ископаемых, которые постоянно увеличивали и улучшали добычу алмазов на руднике Оэна в течение прошлого года», - говорится в распространенном компанией сообщении.

Tango сообщила также, что компания Bluedust, ее подрядчик по добыче алмазов, в период с 9 мая по 6 июля добыла 206 алмазов общим весом 407,76 карата, которые были выставлены на торги или проданы южноафриканской компании State Diamond Trader.

Средняя цена алмазов составила $1 264 за карат. Сюда вошли алмаз весом 18,2 карата, который был продан по цене $2 850 за карат, и алмаз весом 19,87 карата, проданный по цене $4 358 за карат.





Фото: Tango Mining



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

