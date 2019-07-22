Изменения в руководстве Firestone Diamonds

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Изменения в руководстве Firestone Diamonds

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firestone_diamonds_logo.pngКомпания Firestone Diamonds, которая владеет алмазным рудником Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, назначила Майкла Стирзакера (Michael Stirzaker) неисполнительным директором с 22 июля 2019 года.
Он заменил Найала Янга (Niall Young), который проработал в компании в течение пяти лет.
Штирзакер имеет более чем 30-летний коммерческий опыт, в основном в области горного финансирования и инвестиций в горнодобывающую промышленность.
В 2010 году он стал работать в качестве партнера в компании по управлению фондами инвестиций в горнодобывающую промышленность Pacific Road Capital Management.
Компания Pacific Road Resources Fund II является основным акционером Firestone Diamonds.
На руднике Ликхобонг Firestone Diamonds недавно добыла алмаз весом 54 карата интенсивного желтого цвета категории «sawable».
В третьем квартале, закончившемся 31 марта 2019 года, объем добычи компании снизился на 37%, до 155 206 каратов по сравнению с 224 947 каратами, полученными в предыдущем квартале.
Алмазы были добыты из руды, в которой их содержание равнялось 18 каратам на сто тонн, в то время как во втором квартале содержание алмазов в руде составляло с 25,4 карата на сто тонн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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