Изменения в руководстве Firestone Diamonds

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Компания Firestone Diamonds, которая владеет алмазным рудником Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, назначила Майкла Стирзакера (Michael Stirzaker) неисполнительным директором с 22 июля 2019 года.

Он заменил Найала Янга (Niall Young), который проработал в компании в течение пяти лет.

Штирзакер имеет более чем 30-летний коммерческий опыт, в основном в области горного финансирования и инвестиций в горнодобывающую промышленность.

В 2010 году он стал работать в качестве партнера в компании по управлению фондами инвестиций в горнодобывающую промышленность Pacific Road Capital Management.

Компания Pacific Road Resources Fund II является основным акционером Firestone Diamonds.

На руднике Ликхобонг Firestone Diamonds недавно добыла алмаз весом 54 карата интенсивного желтого цвета категории «sawable».

В третьем квартале, закончившемся 31 марта 2019 года, объем добычи компании снизился на 37%, до 155 206 каратов по сравнению с 224 947 каратами, полученными в предыдущем квартале.

Алмазы были добыты из руды, в которой их содержание равнялось 18 каратам на сто тонн, в то время как во втором квартале содержание алмазов в руде составляло с 25,4 карата на сто тонн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

