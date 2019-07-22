Доход Petra снизился на 6% на слабом алмазном рынке

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Petra Diamonds, работающая в Южной Африке и Танзании, заявила, что ее выручка за год, закончившийся 30 июня, упала на 6%, до 463,6 млн долларов по сравнению с 495,3 млн долларов годом ранее из-за ослабления алмазного рынка.

Компания сообщила, что количество проданного алмазного сырья в натуральном выражении за год сократилось на 2%, до 3 736 847 каратов против 3 793 799 каратов, проданных в предыдущем году.

Цены Petra Diamonds на алмазы упали примерно на 5% в соответствии с движением рынка в этот период.

«Спрос и цены на алмазы были слабее, так как рынок столкнулся с большими, чем обычно, запасами алмазов и ужесточением кредитования гранильных центров со стороны банков», - говорится в распространенном компанией сообщении.

Объем производства Petra Diamonds в целом оставался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2019 финансовом году было произведено 3,87 млн каратов алмазов по сравнению с 3,84 млн каратов годом ранее.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2019 года составлял 560,5 млн долларов по сравнению с 559,3 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

