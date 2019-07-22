Доход Petra снизился на 6% на слабом алмазном рынке

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Доход Petra снизился на 6% на слабом алмазном рынке

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Новости

petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds, работающая в Южной Африке и Танзании, заявила, что ее выручка за год, закончившийся 30 июня, упала на 6%, до 463,6 млн долларов по сравнению с 495,3 млн долларов годом ранее из-за ослабления алмазного рынка.
Компания сообщила, что количество проданного алмазного сырья в натуральном выражении за год сократилось на 2%, до 3 736 847 каратов против 3 793 799 каратов, проданных в предыдущем году.
Цены Petra Diamonds на алмазы упали примерно на 5% в соответствии с движением рынка в этот период.
«Спрос и цены на алмазы были слабее, так как рынок столкнулся с большими, чем обычно, запасами алмазов и ужесточением кредитования гранильных центров со стороны банков», - говорится в распространенном компанией сообщении.
Объем производства Petra Diamonds в целом оставался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2019 финансовом году было произведено 3,87 млн каратов алмазов по сравнению с 3,84 млн каратов годом ранее.
Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2019 года составлял 560,5 млн долларов по сравнению с 559,3 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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