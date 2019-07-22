Lucara назвала алмаз весом 1 758 каратов «Редкой находкой» на языке тсвана

Вчера

Lucara Diamond сообщила, что ее алмаз весом 1 758 каратов, извлеченный в апреле 2019 года на рентгено-абсорбционной установке XRT, получил название «Sewelô», что означает «Редкая находка» на языке тсвана.

Это имя было выбрано из более чем 22 000 заявок на конкурс, открытый для всех граждан Ботсваны.

«Мы находимся в процессе завершения анализа алмаза «Sewelô», и мы с нетерпением ждем возможности поделиться результатами этой редкой находки», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

По ее словам, Lucara рассмотрит дальнейшие шаги по продаже второго по величине в мире алмаза в современной истории.

Неповрежденный камень весом 1 758 каратов был добыт подразделением EM/PK (S) компании в южной части рудника Карове (Karowe) в Ботсване.





Фото: Lucara Diamond

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

