Lucara назвала алмаз весом 1 758 каратов «Редкой находкой» на языке тсвана

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Lucara назвала алмаз весом 1 758 каратов «Редкой находкой» на языке тсвана

Вчера
Новости

lucara_news.pngLucara Diamond сообщила, что ее алмаз весом 1 758 каратов, извлеченный в апреле 2019 года на рентгено-абсорбционной установке XRT, получил название «Sewelô», что означает «Редкая находка» на языке тсвана.
Это имя было выбрано из более чем 22 000 заявок на конкурс, открытый для всех граждан Ботсваны.
«Мы находимся в процессе завершения анализа алмаза «Sewelô», и мы с нетерпением ждем возможности поделиться результатами этой редкой находки», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
По ее словам, Lucara рассмотрит дальнейшие шаги по продаже второго по величине в мире алмаза в современной истории.
Неповрежденный камень весом 1 758 каратов был добыт подразделением EM/PK (S) компании в южной части рудника Карове (Karowe) в Ботсване.

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                                       Фото: Lucara Diamond

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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