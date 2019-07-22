Комитет Верховного суда Индии просит NMDC закрыть алмазный рудник в районе Панна

Сегодня

Комитет по надзору Верховного суда Индии попросил Национальную корпорацию по развитию минеральных ресурсов (National Mineral Development Corporation, NMDC) подготовить план закрытия алмазного рудника в районе Панна (Panna) в индийском тигровом заповеднике Мадхья-Прадеш к концу сентября 2019 года с тем, чтобы рудник мог быть закрыт к июню 2020 года. Однако, согласно сообщениям СМИ, NMDC, являющаяся государственным предприятием, вместо этого сделала шаг вперед в стремлении продлить срок аренды до 2035 года.

Сотрудники NMDC утверждают, что, поскольку были добыты не все алмазы, срок аренды на добычу на руднике Маджхгаван (Majhgawan) в тигровом заповеднике должен быть продлен до 2035 года. Тигровый заповедник расположен на площади 54 200 га.

В 2005 году Государственный совет по охране дикой природы штата Мадхья-Прадеш дал разрешение на добычу компании NMDC, находящейся под административным управлением министерства стали, при том условии, что она должна прекратить свою деятельность к 2020 году. Маджхгаван - единственный алмазный рудник в Индии.





Фото: Panna Tiger Reserve

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

