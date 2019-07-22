Комитет Верховного суда Индии просит NMDC закрыть алмазный рудник в районе Панна

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Комитет Верховного суда Индии просит NMDC закрыть алмазный рудник в районе Панна

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supreme_court_of_india_logo.pngКомитет по надзору Верховного суда Индии попросил Национальную корпорацию по развитию минеральных ресурсов (National Mineral Development Corporation, NMDC) подготовить план закрытия алмазного рудника в районе Панна (Panna) в индийском тигровом заповеднике Мадхья-Прадеш к концу сентября 2019 года с тем, чтобы рудник мог быть закрыт к июню 2020 года. Однако, согласно сообщениям СМИ, NMDC, являющаяся государственным предприятием, вместо этого сделала шаг вперед в стремлении продлить срок аренды до 2035 года.
Сотрудники NMDC утверждают, что, поскольку были добыты не все алмазы, срок аренды на добычу на руднике Маджхгаван (Majhgawan) в тигровом заповеднике должен быть продлен до 2035 года. Тигровый заповедник расположен на площади 54 200 га.
В 2005 году Государственный совет по охране дикой природы штата Мадхья-Прадеш дал разрешение на добычу компании NMDC, находящейся под административным управлением министерства стали, при том условии, что она должна прекратить свою деятельность к 2020 году. Маджхгаван - единственный алмазный рудник в Индии.

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Фото: Panna Tiger Reserve

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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