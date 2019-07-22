Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

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22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

BlueRock продала алмаз в 12,2 карата по $8 584 за карат

Вчера
Новости

blue_rock_logo.pngBlueRock Diamonds продала алмаз весом 12,2 карата, добытый на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, за $105 000 или по $8 584 за карат.
Камень является вторым по ценности алмазом, добытым компанией на сегодняшний день, после продажи в прошлом месяце алмаза весом 24,98 карата за $196 000.
«Мы рады, что получили более 100 000 долларов за этот алмаз, и мы по-прежнему воодушевлены продолжающейся добычей высококачественных камней, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Мы добились отличного прогресса в улучшении нашей производственной практики в Кареевлей, что привело к увеличению объемов и более регулярному извлечению ценных камней».
Добыча алмазов на месторождении Кареевлей началась в 2015 году на трубе К2 в соответствии с планом разработки карьера до глубины 70 м от поверхности.
Средняя стоимость всех алмазов, проданных с рудника Кареевлей, превышает $300 за карат, а Кареевлей входит в десятку лучших кимберлитовых рудников в мире.

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Фото: Blue Rock Diamonds

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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