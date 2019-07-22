BlueRock продала алмаз в 12,2 карата по $8 584 за карат

Вчера

BlueRock Diamonds продала алмаз весом 12,2 карата, добытый на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, за $105 000 или по $8 584 за карат.

Камень является вторым по ценности алмазом, добытым компанией на сегодняшний день, после продажи в прошлом месяце алмаза весом 24,98 карата за $196 000.

«Мы рады, что получили более 100 000 долларов за этот алмаз, и мы по-прежнему воодушевлены продолжающейся добычей высококачественных камней, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Мы добились отличного прогресса в улучшении нашей производственной практики в Кареевлей, что привело к увеличению объемов и более регулярному извлечению ценных камней».

Добыча алмазов на месторождении Кареевлей началась в 2015 году на трубе К2 в соответствии с планом разработки карьера до глубины 70 м от поверхности.

Средняя стоимость всех алмазов, проданных с рудника Кареевлей, превышает $300 за карат, а Кареевлей входит в десятку лучших кимберлитовых рудников в мире.





Фото: Blue Rock Diamonds

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

