Геммологические лаборатории в Индии снизили цены на сертификацию

Вчера

Согласно сообщениям СМИ, ведущие геммологические лаборатории в Индии снизили цены на классификацию и сертификацию бриллиантов на 10-15% за последние две недели из-за кризиса на рынке алмазной промышленности.

После снижения количества заявок на такие услуги во время недавнего спада в отрасли Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) снизил цены на 10% на заключения по бриллиантам весом от 0,30 до 0,49 карата до 15 октября 2019 года.

Объем бизнеса по классификации и сертификации бриллиантов в Индии оценивается в 150 млрд рупий в год. Почти 95% бриллиантов, производимых в Сурате, оцениваются международными лабораториями, такими как GIA, Международный институт геммологии (International institute of Gemmology, IIG), HRD Antwerp, и другими.





Фото: HRD Antwerp

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

