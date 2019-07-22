За первое полугодие чистая прибыль NBF выросла на 15,1%

Вчера

Национальный банк Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF) объявил свои результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, сообщив о рекордной чистой прибыли в размере 357,1 млн дирхамов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, что является ростом на 15,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

NBF также зафиксировал свою лучшую операционную прибыль за полугодие в размере 567,0 млн дирхамов, которая увеличилась на 9,1% по сравнению с 519,9 млн дирхамов в соответствующем периоде 2018 года, что обусловлено стремлением банка к стабильному качественному росту бизнеса.

NBF сохранил резервы под обесценение в размере 209,9 млн дирхамов за шестимесячный период по сравнению с 209,7 млн дирхамов в 2018 году. Вклады клиентов и исламских клиентов показали рост на 1,7% - до 31,0 млрд дирхамов против 30,5 млрд дирхамов на конец 2018 года, увеличившись на 10,0% с 30 июня 2018 года.

Активы достигли 42,5 млрд дирхамов, увеличившись на 6,9% с 39,8 млрд дирхамов на конец 2018 года и на 11,7% с 30 июня 2018 года.

Иса Салех Аль Гург (Easa Saleh Al Gurg), заместитель председателя NBF сказал:

«Мы рады видеть растущее признание рынка в течение квартала, в ходе которого NBF занял второе место в рейтинге Top CEO Award 2019 от Mediaquest в категории «10 крупнейших банковских компаний Совета по сотрудничеству стран Персидского залива» и первое в банковском секторе в ОАЭ. NBF также получила Международную премию за вовлеченность сотрудников на международной выставке Business Excellence Awards 2019».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

