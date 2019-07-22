За первое полугодие чистая прибыль NBF выросла на 15,1%

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

За первое полугодие чистая прибыль NBF выросла на 15,1%

Вчера
Новости

nbf_logo.pngНациональный банк Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF) объявил свои результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, сообщив о рекордной чистой прибыли в размере 357,1 млн дирхамов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, что является ростом на 15,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
NBF также зафиксировал свою лучшую операционную прибыль за полугодие в размере 567,0 млн дирхамов, которая увеличилась на 9,1% по сравнению с 519,9 млн дирхамов в соответствующем периоде 2018 года, что обусловлено стремлением банка к стабильному качественному росту бизнеса.
NBF сохранил резервы под обесценение в размере 209,9 млн дирхамов за шестимесячный период по сравнению с 209,7 млн дирхамов в 2018 году. Вклады клиентов и исламских клиентов показали рост на 1,7% - до 31,0 млрд дирхамов против 30,5 млрд дирхамов на конец 2018 года, увеличившись на 10,0% с 30 июня 2018 года.
Активы достигли 42,5 млрд дирхамов, увеличившись на 6,9% с 39,8 млрд дирхамов на конец 2018 года и на 11,7% с 30 июня 2018 года.
Иса Салех Аль Гург (Easa Saleh Al Gurg), заместитель председателя NBF сказал:
«Мы рады видеть растущее признание рынка в течение квартала, в ходе которого NBF занял второе место в рейтинге Top CEO Award 2019 от Mediaquest в категории «10 крупнейших банковских компаний Совета по сотрудничеству стран Персидского залива» и первое в банковском секторе в ОАЭ. NBF также получила Международную премию за вовлеченность сотрудников на международной выставке Business Excellence Awards 2019».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished