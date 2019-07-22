Эксклюзив

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Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

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01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

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24 июня 2019

Richemont обновила торговые данные за первый квартал

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richemont_logo_2.pngШвейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», обнародовала обновленные торговые данные за первый квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.
По данным компании, объемы продаж выросли на 12% по фактическим обменным курсам и на 9% по постоянным обменным курсам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Без учета онлайн-дистрибьюторов рост продаж увеличился на 6% по фактическим обменным курсам и на 3% по постоянным обменным курсам.
В течение указанного периода продажи выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии; показали скромный рост в Северной и Южной Америке и сократились в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В Европе продажи были на 1% ниже по сравнению с предыдущим годом.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличение продаж на 9% отражает двузначный рост на ключевых рынках, за исключением Гонконга. Рост был обеспечен за счет материкового Китая, где устойчивые продажи поддерживались более низкими ставками НДС и таможенных пошлин. Объемы продаж в Гонконге снизились, на что дополнительно повлияла относительная весомость гонконгского доллара и недавние уличные протесты.
Продажи на Американском континенте выросли на 1% при том, что прирост торговли в ювелирных домах группы и в других областях бизнеса перевесил более низкие показатели продаж у производителей часов. В Японии рост продаж на 6% был обусловлен хорошими внутренними и туристическими расходами, а также тем влиянием, которое оказывали в течение года недавно открытые бутики с прямым управлением. Неблагоприятные колебания валютных курсов и разрыв отдельных оптовых сделок сказались на продажах на Ближнем Востоке и в Африке, которые в отчетный период сократились на 12%.
После значительного двузначного роста в предыдущем году в розничном сегменте торговли было зарегистрировано увеличение продаж на 6%, достигнутое за счет ювелирных домов и в меньшей степени специализированными часовщиками. Осторожные инициативы по управлению запасами и оптимизации распределения продукции продолжили оказывать негативное воздействие на оптовый канал торговли, который показал снижение продаж на 2%. Канал онлайн-ритейла продемонстрировал значительный двузначный рост продаж.
Рост объемов торговли на 7% у Cartier и Van Cleef & Arpels был обеспечен благодаря ювелирным изделиям и часам. Продажи выросли во всех регионах, за исключением Ближнего Востока и Африки. Продажи продукции специализированных часовщиков были на 2% ниже, чем в предыдущем году, отчасти из-за вышеупомянутых инициатив и поэтапного предложения продукции, большей частью во втором квартале этого финансового года.
Чистые денежные средства Richemont по состоянию на 30 июня 2019 года составили 2,4 млрд евро (в 2018 году - 2,2 млрд евро).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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