Richemont обновила торговые данные за первый квартал

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Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», обнародовала обновленные торговые данные за первый квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.

По данным компании, объемы продаж выросли на 12% по фактическим обменным курсам и на 9% по постоянным обменным курсам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Без учета онлайн-дистрибьюторов рост продаж увеличился на 6% по фактическим обменным курсам и на 3% по постоянным обменным курсам.

В течение указанного периода продажи выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии; показали скромный рост в Северной и Южной Америке и сократились в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В Европе продажи были на 1% ниже по сравнению с предыдущим годом.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличение продаж на 9% отражает двузначный рост на ключевых рынках, за исключением Гонконга. Рост был обеспечен за счет материкового Китая, где устойчивые продажи поддерживались более низкими ставками НДС и таможенных пошлин. Объемы продаж в Гонконге снизились, на что дополнительно повлияла относительная весомость гонконгского доллара и недавние уличные протесты.

Продажи на Американском континенте выросли на 1% при том, что прирост торговли в ювелирных домах группы и в других областях бизнеса перевесил более низкие показатели продаж у производителей часов. В Японии рост продаж на 6% был обусловлен хорошими внутренними и туристическими расходами, а также тем влиянием, которое оказывали в течение года недавно открытые бутики с прямым управлением. Неблагоприятные колебания валютных курсов и разрыв отдельных оптовых сделок сказались на продажах на Ближнем Востоке и в Африке, которые в отчетный период сократились на 12%.

После значительного двузначного роста в предыдущем году в розничном сегменте торговли было зарегистрировано увеличение продаж на 6%, достигнутое за счет ювелирных домов и в меньшей степени специализированными часовщиками. Осторожные инициативы по управлению запасами и оптимизации распределения продукции продолжили оказывать негативное воздействие на оптовый канал торговли, который показал снижение продаж на 2%. Канал онлайн-ритейла продемонстрировал значительный двузначный рост продаж.

Рост объемов торговли на 7% у Cartier и Van Cleef & Arpels был обеспечен благодаря ювелирным изделиям и часам. Продажи выросли во всех регионах, за исключением Ближнего Востока и Африки. Продажи продукции специализированных часовщиков были на 2% ниже, чем в предыдущем году, отчасти из-за вышеупомянутых инициатив и поэтапного предложения продукции, большей частью во втором квартале этого финансового года.

Чистые денежные средства Richemont по состоянию на 30 июня 2019 года составили 2,4 млрд евро (в 2018 году - 2,2 млрд евро).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished